Алабай разорвал москвича, который катался на велосипеде

Алексей написал заявление в полицию. Но напавшую на мужчину собаку и её хозяев пока так и не нашли Фото: Shutterstock

Зверская история произошла в деревне Малые Вязёмы, которая расположена в Одинцовском районе Московской области. 50-летний Алексей ехал по одной из улиц деревни на велосипеде. Впереди он увидел двух пожилых женщин и двух девочек-подростков, которые прогуливались с крупной собакой. Мужчина решил остановиться и посмотреть, куда пойдёт эта компания, чтобы свернуть в противоположную им сторону и не провоцировать собаку лишний раз. Алексей заметил, что на псе не было намордника. Хозяйка подтянула пса к себе поближе и сказала мужчине, что он может спокойно их обогнать. Алексей снова сел на велосипед и поехал вперёд. Но мужчина успел уехать всего на несколько метров, когда за его спиной раздался крик. Обернувшись он увидел, что собака вырвалась и несётся на него.

— Я хотел защититься велосипедом, но не успел, пёс вцепился мне в бедро, я упал, пытался вырваться. Пытался разжать его челюсти руками. Подбежала хозяйка, она с другой женщиной пытались оттянуть собаку за поводок, но пёс вцепился так крепко, что его вместе со мной протащили несколько метров по асфальту, — вспоминает Алексей.

Оттащить собаку всё же удалось, но ненадолго.

— Он огрызался даже на хозяев, а потом сделал ещё один рывок и уже вцепился мне в голень. Собака совсем озверела, она буквально стала рвать мою ногу. Пожилые женщины никак не могли с ним справиться. Когда его наконец оттащили, моя нога была похожа на кусок мяса, повсюду была кровь, — говорит мужчина.

Мужчина понял, что истечёт кровью и попросил вызвать ему скорую помощь, но компания с собакой ответила, что мобильных телефонов у них с собой нет. Тогда Алексей стал искать свой, он был дезориентирован. Велосипедист позвонил в службу спасения и рассказал о случившемся, к нему направили бригаду скорой помощи.

— Женщины ушли и оставили меня там, где это случилось. Но через какое-то время одна из них вернулась с девочкой, я думал, что они захотели помочь и принесли бинты или что-то из медикаментов. Но она лишь протянула мне деньги, сказала, что там 9 тысяч и попросила сказать, что на меня напала бездомная собака. Я конечно же от денег отказался. А девочка, что была с женщиной, снимала происходящее на телефон. Потом они снова ушли, — рассказывает пострадавший.

Ждать скорую Алексею пришлось около 2 часов, мужчина всё это время звонил своим родственникам, но как на зло в этот день все разъехались и быстро приехать на помощь не могли. Ближе всех оказался племянник Алексея, он приехал на место. К моменту прибытия скорой помощи, Алексей потерял много крови и находился в шоковом состоянии.

Пациент был доставлен в Звенигородскую ЦГБ с множественными рвано-укушенными ранами

— Пациент был доставлен в Звенигородскую ЦГБ с множественными рвано-укушенными ранами передней и внутренней поверхности правого бедра и всей голени, — сообщил источник kp.ru.

В больнице Алексею провели операцию, которая длилась 2,5 часа, врачи наложили много швов, а чтобы зашить некоторые раны на голени, медикам пришлось выполнить пластику и пересадить недостающую кожу. После случившегося восстанавливаться мужчина будет ещё долго.

Алексей написал заявление в полицию. Но напавшую на мужчину собаку и её хозяев пока так и не нашли.

— Я смог бы опознать пса и его хозяйку, это был чёрно-белый алабай. Женщине, которая его выгуливала на вид лет 70, как мне показалось. Собака огромная, у неё не могло хватить сил, чтобы такую махину удержать. А если она на ребёнка в следующий раз кинется, может ведь и убить, — возмущается Алексей.

А пока пострадавшему приходится делать прививки от бешенства, ведь он не знает, был ли напавший на него пёс привит.