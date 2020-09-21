Рублево-Архангельская линия метро в Москве: Первую станцию уже начинают строить

В столице началась подготовка к строительству первой станции Фото: Александр ГЛУЗ

Новая радиальная Рублево-Архангельская линия метро из проекта на бумаге постепенно превращается в реальность. В столице началась подготовка к строительству первой станции этой линии - "Улица Народного ополчения". При этом одноименную станцию на Большой кольцевой линии планируют завершить до конца 2020 года.

"Мы приступаем к закладке станции "Улица Народного ополчения" будущей Рублево-Архангельской линии, на которой откроется пересадка на одноименную станцию БКЛ, - сообщил сегодня, 21 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Уже сегодня готовятся конструкции для начала работ по ее строительству".

По его словам, одновременная стройка на двух соседних площадках позволит создать в будущем максимально удобную и комфортную пересадку между станциями разных линий.

"Улица Народного ополчения" на БКЛ возводится в усиленном режиме, - отметил глава столичного Стройкомплекса. - Здесь уже завершаются строительно-монтажные работы и начинается оснащение станции инженерными коммуникациями. До конца года мы планируем запустить эту станцию".

ТТХ

Рублево-Архангельская линия метро соединит центр столицы и Рублево-Архангельское (район Кунцево).

На маршруте девять станций - "Шелепиха", "Пресня", Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".

Длина трассы: первый участок - 10 км, 5 станций. Вся линия - 18,7 км.

Рублево-Архангельская линия метро соединит центр столицы и Рублево-Архангельское

КОГДА ОТКРОЮТ

Первый участок - ориентировочно в 2024 - 2025 годах. Вся линия - к 2028 году.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Жители районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники, а также Рублево-Архангельского смогут быстрее ездить по городу. При этом удобнее станут некоторые маршруты наземки. Их перенесут с Новорижского и Ильинского шоссе в Московской области к конечной станции новой ветки метро "Ильинская".