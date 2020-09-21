В Москве двое детей помогли бабушке донести тяжелые сумки, а после обокрали ее

Дети пожалели бабушку и предложили ей помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

Все случилось на улице Генерала Антонова в Москве неподалеку от одного из детских садов, рядом с которым остановилась отдохнуть 78-летняя Марина Ивановна*. Пенсионерка возвращалась домой из магазина и несла тяжелые сумки с продуктами. Женщина сидела на скамейке, когда к ней подошли двое детей - мальчик лет 7 и девочка немного постарше. Дети пожалели бабушку и предложили ей помощь - донести тяжелые сумки до дома. Марина Ивановна сперва смутилась и отказывалась, но ребята настояли, сказав, что старшим нужно помогать. Взяв сумки, дети сопроводили пенсионерку до ее дома, где у подъезда попросились зайти в квартиру и попить воды. Марина Ивановна не заподозрила ничего плохого и с радостью впустила юных помощников в дом. Напившись воды, девочка отошла позвонить в другую комнату, пока мальчик сидел на кухне и разговаривал с пенсионеркой. Когда юная помощница вернулась, она сразу сказала своему приятелю, что им уже пора и отказалась от предложенных Мариной Ивановной угощений. Женщине показалось это странным и, закрыв за детьми дверь, она поспешила проверить свои сбережения.

«Проверив кошелек со сбережениями, Марина Ивановна обнаружила, что пропали все ее накопления - 160 000 рублей. Пенсионерка сразу позвонила в полицию и подробно описала приметы детей, которых подозревает в краже. Прибывшие на место полицейские осмотрели место преступления и отправились разыскивать описанных Мариной Ивановной девочку и мальчика», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту кражи у пенсионерки крупной суммы денег. Оперативникам предстоит разыскать малолетних воров, оставивших бабушку без накоплений.