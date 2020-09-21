В Москве гости на свадьбе перепутали ресторан и устроили драку со стрельбой

В итоге всех участников драки погрузили в бобики и доставили в ближайший полицейский участок Фото: Артем КИЛЬКИН

Гости одного из московских ресторанов, похоже, вспомнили про народную примету с дракой, мол, какая же без нее свадьба. Да ещё решили ее переплюнуть, устроив стрельбу. Все произошло поздно вечером в воскресенье, 20 сентября, на входе в питейное заведение на Востряковском проезде, что в Бирюлево Западное. Разгоряченные алкоголем гости свадьбы зашли в соседнее кафе. Позже они расскажут полиции, что случайно ошиблись дверью. На ошибку им намекнула отдыхавшая там компания, после чего и началась драка. По словам очевидцев, сначала внутри заведения, а потом на улице в бою сошлись более 20 человек.

- Один из участников конфликта применил травматический пистолет. Он один раз выстрелил в воздух. Никто не пострадал, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе главка столичного МВД.

В итоге всех участников драки погрузили в бобики и доставили в ближайший полицейский участок. Гости свадьбы умоляли отпустить их на торжество, но пока оформляли документы, праздник уже закончился. Нарушители общественного порядка не только остались без праздничного торта, но ещё и будут платить штрафы за хулиганство.