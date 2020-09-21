Волоколамскую развязку в Москве запустят до конца 2020 года

Развязка на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД является одним из крупнейших дорожных объектов Фото: Иван МАКЕЕВ

До открытия развязки на пересечении МКАДа с Волоколамским шоссе остаются считанные месяцы. Напомним, реконструкцию одного из самых загруженных транспортных узлов столицы начали осенью 2018 года.

"Развязка на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД является одним из крупнейших дорожных объектов, - сказал в понедельник, 21 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра развязки. - Реконструкцию мы планируем завершить уже в ближайшие месяцы – на год раньше контрактного срока. Сегодня она готова на 90 процентов".

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Через развязку Волоколамского шоссе с МКАД плотным потоком проходят машины, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Из-за устаревшей конструкции здесь постоянно собираются пробки, сильно затрудняющие въезд и выезд из города, а также транзитное движение по МКАД.

Ещё одна проблема - шестиполосное Волоколамское шоссе за МКАДом сужается до 4 полос.

ЧТО СДЕЛАЮТ

- построят современную многоуровневую развязку с направленными съездами большей пропускной способности;

- запустят 7,7 км новых дорог, в том числе реконструируют две существующие и построят три новые эстакады общей длиной 1,8 километра;

- расширят до 8 полос движения в одном направлении действующие эстакады на внутренней стороне МКАДа над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2;

- откроют комфортный выезд с внешней стороны МКАДа на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области с помощью новых эстакад-съездов;

- возведут 2-полосную эстакаду длиной 690 метров для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАДа;

- расширят с 3 до 5 полос движения в каждом направлении основной маршрут Волоколамского шоссе на пересечении с МКАДом;

- на развязке появятся боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАДа, а также вдоль Волоколамского шоссе по направлению в центр. Это позволит избежать пересечения потоков машин;

- поставят шумозащитные экраны на внутренней стороне МКАДа на улице Василия Петушкова;

- рядом с развязкой высадят 5,4 гектара газонов, а также 615 деревьев (ива, клён, липа, рябина, тополь) и 4 720 кустарников (сирень, спирея, карагана, смородина, снежноягодник).

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Реконструкция развязки:

- ускорит движение на северо-западном участке МКАДа, на Волоколамском, Пятницком и Путилковском шоссе, в Трикотажном проезде;

- сделает комфортнее поездки по городу для жителей столичных районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного города Красногорска, в которых проживают порядка 1 миллиона человек;

- сэкономит время в пути до Зеленограда по Пятницкому шоссе. К тому же уменьшение заторов на МКАДе поможет миллионам пассажиров общественного транспорта и водителям, которые регулярно или от случая к случаю ездят по северо-западному участку этой магистрали.

ПЛАНЫ

На МКАДе готовятся к реконструкции ещё 4 развязки:

- с Алтуфьевским шоссе – для увеличения пропускной способности соседнего участка МКАД;

- с Липецкой улицей – для беспрепятственного выезда на федеральную трассу М-4 "Дон" и ускорения соседнего участка МКАД;

- с Осташковским шоссе – для ускорения соседнего участка МКАД;

- с улицами Верхние Поля и Капотня – для увеличения пропускной способности соседнего участка МКАД, а также удобного выезда с Южной рокады.