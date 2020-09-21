«Одной из пострадавших не было и 18 лет»: В Москве лже-гинеколог получила за незаконные аборты 4,5 года колонии

В Тверском районном суде вынесли приговор о медцентре, в котором делали незаконные аборты. Фото: Shutterstock

В Тверском районном суде вынесли приговор о медцентре, в котором делали незаконные аборты. У заведения с модным названием «Евроклиник», расположенном на 3-й Тверской-Ямской (центр города!), формально даже лицензия была! Вот только в штате - всего одна сотрудница, которая представлялась пациенткам опытным гинекологом, а по факту не имела даже среднего медицинского образования.

Организатор этого «чудесного» бизнеса - москвичка Наталья Столбовская. Принадлежавшие ей нежилые помещения на респектабельной улице она решила сдать в аренду компании ООО «Евроклиник» - под медицинский центр по акушерству и гинекологии, который предлагал услуги по искусственному прерыванию беременности. Директором ООО стал некий Джамалутдин Айдемиров. Он же выполнял в центре функции администратора. А вот единственным гинекологом «Евроклиник» стала… сама Наталья Столбовская.

- Представляясь квалифицированным врачом-гинекологом, которым, однако, не являлась, Столбовская осуществляла консультирование клиенток, оказывала медпомощь по прерыванию беременности с помощью медикаментов, назначала прием лекарственных препаратов, применяемых для прерывания беременности на ранних сроках, - рассказывает руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. - Между тем данные препараты в соответствии с клиническими рекомендациями должны применяться только в специализированных учреждениях, имеющих соответствующим образом подготовленных медицинских работников.

Интересно, что у «Евроклиник» даже была официальная лицензия от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Правда, по факту оказывать перечисленные в лицензии услуги в «медцентре» было просто некому - в штате, как мы помним, была лишь Наталья Столбовская. А у нее никогда не было ни высшего медицинского, ни даже средне-специального медицинского образования. Она сама это признала еще не следствии.

Правда, это не мешало Столбовской брать со своих клиенток деньги. От 10 тысяч рублей.

В итоге потерпевшими признали трех пациенток «Евроклиник». Интересно, что одной из них на момент совершения аборта в клинике не было еще и 18 лет!

Тверской суд признал Наталью Столбовскую виновной по двум статьям - «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и «незаконное производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля». Женщина получила 4,5 года колонии. Джамалутдин Айдемиров - 3,5 года.

Кроме того, осужденные должны будут по решению суда компенсировать одной из потерпевших 200 тысяч рублей в качестве морального вреда, а также компенсировать расходы на адвоката и оплаченный ею счет в клинике (в общей сложности еще 15 тысяч).