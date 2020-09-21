«Необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей»: По поручению губернатора в Подмосковье начнут подачу отопления в жилых домах

В жилых домах Московской области начнут включать отопление. Такое поручение сегодня на совещании членам регионального Правительства и главам муниципалитетов дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники, - напомнил губернатор. - Эта работа будет продолжена на этой неделе, и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в многоквартирных домах. Мы видим прогноз на 2-3 дня - до 20 градусов днем, однако ночи – очень холодные. Сегодня в разных территориях Подмосковья было от 2 до 6 градусов тепла. В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ, необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей.

Также Андрей Воробьёв обратил внимание на действия одной из управляющих компаний в Красногорске. УК «ДЭЗ» ранее исключили из реестра Госжилинспекции за огромные долги перед организациями, поставляющими электричество и воду, - то есть они уже не имеют право обслуживать жилые дома. Однако ушлые руководители компании продолжают рассылать счета жителям 168 (!!!) многоквартирных домов. На «ДЭЗ» уже завели уголовное дело. Жителей домов, где ранее действовала УК, ориентируют, что теперь все платежи нужно переводить только через УК «ЖКХ-ОНЛАЙН».

- Людей вводить в заблуждение, обманывать мы не позволим, - сказал Андрей Воробьёв. - Особенно страдает старшее поколение. Прошу эту работу добросовестно провести и помочь пострадавшим жителям.

На совещании обсудили и небольшой рост по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией. Если в августе на территории Московской области ковид выявляли у 140-150 человек в день, то теперь цифры выросли до 170-190 случаев ежедневно.

- Нам нужно быть предусмотрительными, все меры безопасности мы должны соблюдать, - отметил губернатор. - Также ведется федеральная программа вакцинации от гриппа. В области вакцинировалось уже порядка 700 тысяч человек. Мы ведем проактивную работу: 38 бригад выезжают, в том числе, на предприятия, чтобы упростить оказание этой услуги.

По поручению губернатора, члены Правительства на этой неделе продолжат свои традиционные выезды в муниципалитеты, чтобы лично проверить, как решаются вопросы, на которые обращают внимание жители Подмосковья - через портал «Добродел» и другие площадки.

- Глав прошу внимательно посмотреть на проблемные точки и сделать все, чтобы эти вопросы решить, - сказал Андрей Воробьёв.

Как сообщалось ранее, перед началом отопительного сезона испытания тепловых сетей в Московской области провели в 2,5 тысячах котельных, 55 тысячах МКД и 40 тысячах электросетевых подстанций.