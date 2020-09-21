Маяк жизни

О возможностях данного устройства и сферах его применения рассказал заместитель генерального директора по коммерции «НИИ КП» Гузарь Илья Евгеньевич.

- Вы участвовали в форуме «Армия-2020». Какие интересные разработки вы представляли? Что из этого можно использовать на гражданке или даже в быту?

- На форуме «Армия» мы представили нашу линейку аварийных радиомаяков, которые поставляются для нужд авиации, флота и даже стоят на спускаемых космических аппаратах. Также мы представили наши новейшие разработки, в том числе персональные радиомаяки - это ПАРМ-406СП и ПАРМ-2, которые применяют в составе гидрокостюмов, спасательных жилетов. Также они предназначены для лиц, занимающихся экспедиционным и экстремальным туризмом, альпинизмом.

- Предлагаемый вами портативный маяк для туристов, с моей точки зрения, крайне полезная вещь. Насколько она востребована на российском рынке?

- Скажу прямо, потребность в персональных маяках крайне высокая, и если смотреть на зарубежный опыт, подобные маяки имеют наибольшее количество активаций. Однако в России, в силу целого ряда причин, пока должного внимания наша разработка не получила.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее, как работает такой прибор? Как часто нужна подзарядка? Выдерживает ли он сильный мороз и жару или падение в воду?

- Вся наша продукция разрабатывается и производится для суровых погодных условий нашей страны. Оба маяка, про которые я уже говорил, выдерживают и холод, и зной, и погружение под воду, и удар о землю.

ПАРМ-406СП, к слову сказать, - это первый в мире персональный маяк, способный работать 48 часов при температуре минус 40 градусов. Весит 350 грамм.

ПАРМ-2 - это облегченный вариант, весит всего 180 грамм и работает при температуре минус 20.

Активируются радиомаяки очень просто: для того, чтобы подать сигнал бедствия, необходимо всего лишь нажать на большую красную кнопку. После активации посредством спутника всего через несколько минут координаты будут уже непосредственно у спасателей.

Что касается источников питания: батарея в маяке держит заряд на протяжении 5 лет, после истечения срока или после использования маяка батарея подлежит замене.

- Вы наверняка слышали, что 6 сентября в Сочи пропала группа туристов, в том числе школьники. Они вышли в поход в горы, но сошли с маршрута, и связь с ними пропала. Почти сутки их искали более 150 человек - волонтеры, полицейские, сотрудники МЧС, кинологи с собаками. Привлекались конные отряды, вертолеты. На следующий день группа нашлась, но за время поисков родители детей, наверное, поседели. Да и стоимость поисковой операции вылилась в копеечку. Как вы думаете, ваша разработка могла бы быть эффективна в данном случае?

- Разумеется, мы слышали о данном происшествии, и хорошо, что все обошлось без жертв. К сожалению подобных ситуаций происходит очень много, по статистике в России ежегодно пропадает около 120 тыс. человек. Половину из них, как правило, почти сразу находят. И речь здесь идет не только о труднодоступных регионах, в Москве и области за одну неделю в июле прошлого года потерялись 200 человек.

И, разумеется, именно осознав масштаб проблемы, наше предприятие НИИ КП в инициативном порядке и разработало персональные маяки, в надежде, что наше изделие поможет спасти жизни.

- Были ли ситуации, когда ваши маяки уже успешно применялись?

- Если говорить о наших маяках в целом, то разумеется да. Наши изделия не просто так стоят на воздушных судах, кораблях морского флота и космических летательных аппаратах, у нас многолетний опыт разработки и серийного производства аппаратуры спасания. Однако, говоря о персональных маяках, опыт их применения ограничен лишь Министерством обороны. На сегодняшний день на гражданском рынке мы смогли их внедрить лишь в рамках пилотных проектов в регионе Краснодарского края, где также успешно прошли независимые испытания нашего изделия, подтвердив его надежность и заявленные характеристики.

- Сейчас розыском пропавших людей в России занимаются волонтеры, полиция, МЧС. При этом опыт таких стран как США, Канада и Австралия показывает, что поиск идет гораздо эффективнее при координации усилий разных ведомств. В России такого единого государственного органа нет. Ваше мнение, стоит ли изменить сложившуюся ситуацию?

- На мой взгляд, применение подобного опыта в наших условиях было бы исключительно полезным. И возможно со временем мы к этому придем, однако начинать следует с малого. Для начала было бы неплохо привести в соответствие законодательную базу, а затем путем, возможно, пилотных проектов в наиболее актуальных регионах расширять данную работу вплоть до федерального уровня.

- Предположим, я приобрел маяк, отправился в море на лодке и меня унесло. Я нажал на кнопку. Кто будет меня спасать? И нужно ли вносить изменения в российскую правовую базу, чтобы такая система поиска была внедрена как можно шире?

- Скажу так: Россия страна молодая, и в силу этого присутствуют пробелы в законодательстве, которые, разумеется, будут со временем устранены. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию в море, то после активации морского радиобуя спасать вас будет Морская Спасательная служба, находящаяся в ведении Министерства транспорта.

А вот если вы с персональным маяком заблудились в лесу, то тут все не так однозначно. В первую очередь проблема в том, что на сегодняшний день не определена служба, которая отвечала бы за спасение людей по сигналам персональных радиомаяков на земле, в то время как по другим радиобуям и маякам она определена. Вот и получается, на воде служба есть, в небе есть, даже в космосе есть, а вот на земле нет. Именно по этому НИИ КП активно развивает пилотные проекты, и прогресс уже есть. В частности, как я уже говорил ранее, в результате договоренностей, достигнутых с Краснодарским краем, там спасение будет осуществлять Аварийно-спасательная служба «Кубань-спас». Подобные проекты мы сейчас так же намереваемся запустить в Кабардино-Балкарской Республике и в Кемеровской области.

- Не боитесь ли вы, что подобные портативные радиобуи могут попасть в руки шутников? Например, отправится человек в горы и решит посмотреть на реакцию спасателей. Есть ли защита от подобных инцидентов?

- У нас уже есть проработанный подход для противодействия подобным правонарушителям. Все дело в том, что при покупке маяк регистрируется на конкретное лицо - физическое или юридическое, где прописывается условие о том, что в случае ложного вызова на злоумышленника будет наложен соразмерный штраф. Уверяю Вас, в подобной ситуации, желание пошутить пропадет сразу.

- Какие у вас дальнейшие планы? Собираетесь ли вы усовершенствовать модели персональных маяков? Выходить с ними на зарубежный рынок?

- Скажу так, наше предприятие НИИ КП - ведущее в России, мы работаем напрямую с Международной программой «КОСПАС-САРСАТ» и именно поэтому мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Разумеется, мы и дальше будем развивать наше направление аварийных радиомаяков. За 20 лет мы достигли по-настоящему больших успехов и, конечно же, в первую очередь мы надеемся открыть для россиян рынок персональных радиомаяков и создать условия для эффективного и своевременного спасения людей. Как принято говорить у нас в НИИ КП, мы не пытаемся спасти мир, мы хотим спасти жизнь хотя бы одного человека.