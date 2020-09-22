В Москве открылась выставка работ художников с инвалидностью

Фото предоставлено Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы

До 9 октября в столице проходит выставка работ молодых москвичей с инвалидностью «Уроки великого мастера». Картины создавались под руководством Зураба Церетели.

- С 2012 года наш фонд работает над реализацией социально значимой программы «Мир творчества и доброты», - рассказала руководитель Фонда по поддержке социально незащищенных категорий граждан Галина Пузанкова. - И в рамках этой программы есть проект «Уроки великого мастера» – это мастер-классы, которые для детей и молодых людей с инвалидностью проводят профессионалы в мире искусства. Уже несколько лет живописью с ребятами занимается Зураб Церетели. Наши мастер-классы – это не просто уроки рисования по шаблону, а метод социокультурной реабилитации через живопись.

Среди авторов картин – воспитанники Школы-интерната № 101 для детей с нарушениями слуха, ребята из Научно-практического реабилитационного центра и студенты Российской государственной социальной академии искусств.

Сейчас открыты две выставки – в Территориальном центре социального обслуживания «Проспект Вернадского» и в Коворкинг-центре НКО в СЗАО. На каждой площадке представлены по 24 картины.

Фото предоставлено Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы

Экспозиции могут посетить все желающие по адресам:

- Лобачевского ул., д.66А (Территориальный центр социального обслуживания «Проспект Вернадского»);

- Маршала Новикова ул., д. 5 (Коворкинг-центр НКО в Северо-Западном административном округе).

В этом году фонд планирует привлечь к программе талантливых ребят из многодетных семей и из семей, где есть дети с инвалидностью. Если среди них найдутся те, кто любит рисовать и готов учиться, для них проведут цикл бесплатных занятий для начинающих.

Узнать больше о работе фонда и программе «Мир творчества и доброты» можно на сайте http://rbo-fondsp.ru/ и по телефону: 8 (495) 625-01-27.