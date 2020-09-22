«Отдала телефон и предсмертную записку однокласснику»: в центре Москвы пропала 12-летняя школьница

Уже почти сутки ничего не известно о пропавшей в Москве 12-летней девочке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уже почти сутки ничего не известно о пропавшей в Москве 12-летней девочке. В последний раз Диану видели в школе, которая находится в самом центре Москвы. Девочка отдала пакет однокласснику и пропала.

- В нем был телефон дочки и предсмертная записка. Диану из школы в тот день должен был встретить дедушка. Но она ему сказала неправильное время. Я в этот момент собирала вещи в загородном доме, чтобы перевезти их в Москву. Но я опоздала! Моя дочь пропала, - рассказала «КП» мама Дианы Надежда Славина.

Все произошло в понедельник, 21 сентября. И в этот же день мама девочки обратилась в полицию. К поискам уже подключились волонтеры.

Мама, полиция и волонтеры просят Диану вернуться домой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Мы ищем свидетелей. Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, позвоните на телефон горячей линии 8 800 700 54 52, - обратились к москвичам координаторы поискового отряда «Лиза Аллерт».

Полиция изъяла записи камер видеонаблюдения из школы. На кадрах Диана одна убегает из школьного двора. Мама Дианы не теряет надежды, что дочка жива.

- Диана, пожалуйста, вернись домой. Нет проблем, которые мы вместе не сможем решить. Я обещаю, что не буду тебя ругать, - обратилась женщина к дочери.

ОФИЦИАЛЬНО

- По факту безвестного исчезновения 12-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство»,- сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. - По данным следствия, 21 сентября малолетняя Диана Жулина 2008 г.р. вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Жулиной, просьба сообщить по телефонам: 02 или 8-495-690-44-51.