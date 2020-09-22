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Годовалая девочка попала в больницу, притронувшись дома к розетке

Чудовищная случайность едва не стоила малышке из Москвы жизни
Иван РУНЕВ
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Чудовищная случайность едва не стоила малышке из Москвы жизни

Чудовищная случайность едва не стоила малышке из Москвы жизни

Фото: Shutterstock

Все случилось в одной из квартир на улице 3-й Лихачёвский проезд в Москве, где живет годовалая Света* с мамой и папой. Ребенок, как обычно, исследовал мир и ползал по комнате, рядом находилась ее мама, 29-летняя Марина В.* Когда женщина отвернулась на пару секунд от ребенка, позади послышался треск и громкий детский плач. Оказалось, что девочка добралась до стены и сунула руку прямо в розетку, которая была плохо закреплена. Испуганная мать сразу вызвала скорую помощь, и девочку экстренно доставили в городскую больницу.

«На обследование в детскую городскую больницу была доставлена годовалая Светлана В.* с диагнозом "поражение электрическим током". Врачи оказали девочке всю необходимую помощь, и сейчас ее здоровью и жизни ничего не угрожает», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Врачи сообщили о происшествии с младенцем в правоохранительные органы. Полицейские опросили родителей пострадавшей девочки, которые пояснили, что сейчас в их квартире проводится ремонт. По всей видимости, розетка была плохо закреплена, и годовалая малышка одним движением смахнула корпус со стены и прикоснулась к оголенным проводам рукой.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту травмирования годовалого ребенка электрическим током. Известно, что семья Светы благополучная и на учете в надзорных органах не состоит.

*-имена изменены

ЧППроисшествия: ЧП

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