«Сказала, что это ее сын и она сама может его закопать»: Мать из Москвы похоронила новорожденного в люльке

На этом фото счастливая мама с другом на прогулке с новорожденным сыном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

История за гранью добра и зла случилась в Москве на минувших выходных. 32-летняя Алина*, рано утром в субботу, 19 сентября, заметила, что ее новорождённый сын не дышит. Женщина и не думала вызывать скорую и полицию, вместо этого в тот же день она устроила похороны. Кроху москвичка положила в люльку и вместе с родственниками и друзьями отправилась на кладбище в Серпухов. В этом городе женщина жила до переезда в столицу.

Странную компанию, которая организовала поминки около только что вырытой могилы, заметили местные жители. Пьяная мама проговорилась, что горюет по сынишке и что денег на нормальные похороны у нее не было, поэтому малыша закапали сами. Ошарашенные историей жители Серпухова позвонили в полицию.

- Участок на кладбище они не оформляли. Потом выяснилось, что ребенка похоронили друзья матери. У малыша не было гроба, его закопали в детской люльке, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Пьяную мамашу опросили прямо на кладбище.

- Она сказала, что это ее сын и что она сама может его закопать, - пояснил источник в следствии.

Пока полицейские разбирались, мамаша пропала. До сих пор ее местонахождение не установлено. Тело малыша в тот же день эксгумировали. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия, проще говоря, кроха задохнулся. Скорее всего, все произошло ночью, когда малыш спал вместе со своей мамой. Женщина могла случайно придавить ребенка во сне.

- 22 сентября было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проведен осмотр квартиры, в которой проживал погибший ребенок. Допрошены родственники, следствие проверяет выдвинутые ими версии, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Алина вместе с сыном жила в квартире со своей мамой и ее сожителем. Накануне гибели ребенка троица распивала спиртное. Никто из них толком не помнит, с кем именно спал новорожденный мальчик.

- Мы призываем женщину самостоятельно явиться в следственные органы для установления всех обстоятельств произошедшего, - обратились к маме погибшего малыша в столичном Следственном комитете.

* Имя изменено в интересах следствия