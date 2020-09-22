Собянин наградил архитекторов станций метро и артистов театра Табакова

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На Большой кольцевой линии метро в Москве одной из самых красивых получилась станция "ЦСКА". Бронзовые скульптуры спортсменов, яркие коллажи на потолке, сверкающий мрамор - количество селфи пассажиров и туристов здесь просто зашкаливает. Дизайн станции ранее уже был отмечен "Золотым знаком" на смотре-конкурсе столичного архитектурного фестиваля. А сегодня, 22 сентября, авторам оформления станции "ЦСКА" мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области литературы и искусства.

"Когда мы начинали строительство новых станций метро, была главная задача - уложиться в бюджет, сделать оптимальные технологические станции, - сказал Сергей Собянин на церемонии награждения. - Но перед нами стоял пример, когда в годы войны строили шедевры, которые являются сегодня признанными памятниками культуры. И несмотря на все финансовые, организационные, технические сложности, мы не могли себе позволить уйти в какой-то другой тренд, другое направление, утилитарное. Сегодня целая группа архитекторов награждена премиями за станции, о которых мы вообще раньше не мечтали. Это станции, создаваемые на Большой кольцевой линии метро, которая является уникальным проектом, она станет самой протяженной кольцевой линией в мире".

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ЗА ТАЛАНТ

Награда присуждается в Москве ежегодно с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений, получивших широкое общественное признание. Лауреатам вручаются до 12 премий в размере 1 миллиона рублей каждая в номинациях - дизайн, изобразительное искусство, искусствоведение, киноискусство, литература, музыкальное искусство, произведения для детей и юношества, просветительская деятельность, театральное искусство, хореография, цирковое и эстрадное искусство.

За прошедшие годы лауреатами премии стали около 750 человек. Среди них – выдающиеся деятели культуры Ирина Архипова, Алексей Баталов, Галина Волчек, Марк Захаров, Владимир Зельдин, Владимир Спиваков, Микаэл Таривердиев, Петр Фоменко, Родион Щедрин и многие другие.

Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства столичным деятелям культуры. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КОГО И ЗА ЧТО НАГРАДИЛИ

Всего в этом году премии удостоены 19 мастеров искусств в 8 номинациях. Среди них:

- в номинации "Дизайн" за художественное оформление станций Большой кольцевой линии метро "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савеловская" - коллектив художников и архитекторов, среди которых главный архитектор архитектурного отдела "Метрогипротранса" Денис Хохлов, художники-монументалисты Екатерина Бубнова и Евгений Щеглов;

- в номинации "Театральное искусство" за исполнение главных ролей в спектаклях "Женитьба", "Ревизор", "Русская война Пекторалиса" - ведущие мастера сцены Московского театра Олега Табакова, артисты драмы Сергей Беляев, Виталий Егоров и Сергей Угрюмов;

- в номинации "Музыкальное искусство" за исполнение ведущих партий в операх "Золотой петушок", "Волшебная флейта", "Орландо, Орландо" артист-вокалист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Лидия Светозарова;

- в номинации "Просветительская деятельность" за создание альбома "Неизвестный Станиславский. Материалы к постановкам, мотивы декораций, эскизы костюмов, гримы" заместитель директора Музея МХАТ Марфа Бубнова.

Полный список лауреатов - на mos.ru.