"Диана жива": в Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочку известного дизайнера

Пропавшая в Москве 12-летняя школьница нашлась Фото: СОЦСЕТИ

Исчезновение 12-летней Дианы Жулиной поставило на уши всю столичную полицию. Девочка пропала при весьма странных обстоятельствах. Около часа дня в понедельник, 21 сентября, ее в последний раз видели в школе, что в Замоскворецком районе столицы. Диана передала пакет своему однокласснику, позже парень обнаружил внутри айфон школьницы и предсмертную записку со словами: «прощайте, я всех люблю».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по страшной статье «Убийство». Но все закончилось хэппи эндом.

- Диана нашлась у нас все хорошо, - сообщила kp.ru мама девочки Надежда.

Женщина - известный дизайнер одежды. С первых минут пропажи дочери во всем случившемся она винила себя и умоляла Диану вернуться домой. Дедушка школьницы рассказал, что она ревновала маму к младшей, трехлетней сестренке. В последнее время, после смерти отца, Диана жила с бабушкой и дедушкой.

- Сейчас мы находимся у следователей. Диана жива и здорова. Позже я расскажу, что произошло и где она была все это время, - рассказала Надежда.

В поисках ребенка участвовала не только полиция, но и волонтеры поисковых отрядов. А фотографии девочки появились на табло наружной рекламы в разных частях столицы. Ребенка нашли волонтеры отряда «Лиза Аллерт». Мама Дианы опубликовала фото героев.

Девочку нашли волонтеры отряда «Лиза Аллерт».

- Диану увезли к психологам в отдел полиции. Она говорит обо мне какие-то жуткие вещи. Хотя я никогда ее даже не ругала. Самое страшное, что я сделала - это однажды попросила разобрать ее стиральную машинку и все! Я не понимаю, чем она недовольна. Кто настроил дочку против меня, - возмутилась Надежда. - Но сейчас это не так уж важно. Я пока не знаю, кто именно ее нашел, но я благодарна всем, кто помогал нашей семье.

Напомним, по факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Девочка пропала из школы в самом центре Москвы днем 21 сентября.

ОФИЦИАЛЬНО

«Расследование продолжается»

Информацию об обнаружении ребенка уже подтвердили в столичном СК.

- В настоящее время местонахождение девочки установлено, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи проведут необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ревновала маму к младшей сестре и встречалась с мальчиком, которого ищет полиция»: новые подробности истории с пропажей 12-летней школьницы в Москве

По версии следствия, организовать побег ребенку кто-то помог (подробности)