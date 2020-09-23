Огорченная происшествием Света обратилась к администратору бани, а те, в свою очередь, вызвали полицию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все случилось в бане на улице Большая Черемушкинкская в Москве, куда пришла попариться 29-летняя модель и победительница конкурса красоты «Мисс ВАО» Светлана В.* Девушка принимала водные процедуры и наслаждалась жаром парилки, оставив все свои вещи в раздевалке. Закончив сеанс релаксации, Светлана собралась домой. Уже на выходе из заведения девушка решила проверить пропущенные вызовы, полезла в сумочку и не обнаружила там свой iPhone 11. Светлана вернулась в раздевалку, проверила шкафчик и все полки, но телефона нигде не было. Тогда девушка поняла, что ее обокрали. Огорченная происшествием Света обратилась к администратору бани, а те, в свою очередь, вызвали полицию.

Врач обокрала в бане мисс Восточного округа Москвы

«Спустя чуть больше недели, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и задержана похитившая телефон женщина. Ей оказалась 45-летняя врач-терапевт одной из московских больниц Ирина К.*, которая отдыхала в бане в одно время с потерпевшей. Медик полностью созналась в содеянном и была отпущена под подписку о невыезде», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - Кража. Что именно толкнуло врача на путь преступления - зависть к молодой красотке или безденежье и нужда - предстоит выяснить следствию.

*- имена изменены