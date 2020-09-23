Московский сантехник нашел 250 тысяч рублей в старом носке

Закончив ремонтные работы, сантехник быстро собрал свои инструменты, получил расчет и поспешил ретироваться из квартиры Фото: Shutterstock

Многие люди привыкли хранить свои сбережения дома. В отсутствии надежного сейфа пытливый ум придумывает разнообразные тайники на ограниченной территории московской квартиры. Кто-то банально прячет деньги под матрас, кто-то рассовывает купюры по старым книгам, а 25-летняя москвичка Татьяна В.* решила подойти к вопросу креативно. Девушка сложила свои сбережения в старый носок, который оборудовала магнитом и прицепила его на железную трубу глубоко под ванную. И действительно, редкий вор станет настолько тщательно проверять все закутки квартиры. Однако, беда пришла откуда не ждали. В один прекрасный день у Татьяны забился сток в ванной. Для решения проблемы был вызван сантехник. Геннадий Петрович, именно так представился он девушке, долго разбирался с трубами и инструментами, хозяйка квартиры не следила за всеми действиями мужчины, занимаясь домашними делами. В суете девушка и не вспомнила, что под ванной ценный клад, который опытный Геннадий Петрович вскоре и обнаружил.

«Закончив ремонтные работы, сантехник быстро собрал свои инструменты, получил расчет и поспешил ретироваться из квартиры. Работа была выполнена, Татьяна осталась довольна. Лишь на следующий день девушка вспомнила про свой тайник и решила проверить сохранность сбережений. Заглянув под ванную, драгоценного носка Татьяна не обнаружила и сразу позвонила в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция разыскивает некоего Геннадия Петровича, простого сантехника, обнаружившего под ванной чужой клад и не совладавшего с собой. Мужчине грозит уголовное дело по статье о краже.