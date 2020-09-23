Леонид Фадеев, организатор винного конкурса Russian Wines Competition: «Результаты получились достойными»

Автор фото: Игорь УЛЬКО

С 19 по 21 сентября в Геленджике прошел второй независимый конкурс российских вин Russian Wines Competition. Лучшим красным тихим вином стала Ликурия, Каберне Совиньон, 2016 – Лефкадия; лучшим белым тихим вином признали Совиньон Блан, 2019 – Винодельня Узунов; в категории игристых вин, изготовленных резервуарным методом, победило Шато Тамань, Брют, 2019 – Кубань-Вино 2019; а наибольшее количество баллов среди игристых вин, изготовленных традиционным методом, набрало Империал, Брют Розе, 2014 – Абрау-Дюрсо.

В РЕЖИМЕ РЕАЛИТИ

По сравнению с конкурсом 2018 года организаторы внесли некоторые изменения. В этот раз жюри состояло исключительно из винных академиков России. Еще одно нововведение Russian Wines Competition 2020 — опубликование оценок вин, продегустированных на преселекции, но не вошедших в конкурсный список. Отдельного внимания заслужил новый интерактивный блок конкурса. Все три дня разные специалисты отрасли отвечали на вопросы ведущего и обсуждали в прямом эфире YouTube-канала Vine and Wine актуальные темы и проблемы винной индустрии России. Но ключевым событием традиционно стала конкурсная дегустация.

По результатам дегустации из 533 вин российских производителей на конкурс было отобрано 200. В целом отечественные вина показали достойное качество. Можно смело утверждать, что за прошедшие два года виноделие России только укрепилось и улучшилось.

«Ко второму конкурсу готовились долго. Ему предшествовала тщательная преселекция вин, представленных в розничной продаже в настоящее время, которых не было на первом Russian Wines Competition. Это сознательный выбор, — отметил организатор конкурса Леонид Фадеев. - Мы хотим открывать новое и лучшее для простого потребителя российских вин. Закупали вина, как и раньше, в розничной сети, никаких прямых поставок с виноделен. Все для объективной оценки продукции, поступающей на прилавок... Мы ждали хороших результатов, и, как нам кажется, они получились достойными».

«ОН НЕЗАВИСИМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»

В обновленный состав жюри вошли 5 квалифицированных профессионалов международного уровня из России - винные академики и профессиональные сомелье:

- Анна Баранова – судья Международного винного конкурса Vinitaly’s 5Star Wines, двукратный призер дегустационного конкурса «Петербургский сомелье. Лига чемпионов»;

- Дарья Верещагина – выпускник магистратуры Высшей сельскохозяйственной школы Анже (ESA Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers) (Франция), сооснователь винного бара UNICO (Москва);

- Николай Чащинов – судья Международного винного конкурса 5StarWines в Вероне, основатель винной школы Millesime (Санкт-Петербург);

- Снежана Ревчук — судья Международного винного конкурса Vinitaly’s 5Star Wines, профессиональный винный преподаватель, в том числе WSET, специалист 3IC Academy Яна Д'Агаты, сооснователь виноторговой компании DILETANT.WINE (Санкт-Петербург);

- Леонид Фадеев — лауреат премии WSET/IWSC “The Future 50”, WorldSom Magister Sommelier, судья международных винных конкурсов Decanter World Wine Awards (Великобритания) и VinAgora (Венгрия), исполнительный директор винодельческого хозяйства АО «Скалистый берег» (Анапа), организатор конкурса Russian Wines Competition.

Вина дегустировались «вслепую» и оценивались в четырех категориях по 100-балльной системе с помощью специализированной электронной программы VinAgora International Wine Competition Evaluation Software — Wine Compass (Венгрия), одобренной Международной организацией виноградарства и виноделия (OIV), под удаленным контролем разработчиков.

Генеральным спонсором фестиваля выступила компания «Скалистый берег». На данный момент предприятие активно развивается, сдана в эксплуатацию первая очередь современной винодельни гравитационного типа по уникальному проекту, началось производство вина из урожая с собственного виноградника.

«Скалистый берег» второй раз принимает участие в конкурсе в качестве спонсора. Для нас этот проект очень важный и интересный. В нем есть уникальность – он независим от производителей. Организаторы проводят прямые закупки вина из магазинов. И это, пожалуй, единственный конкурс в России в судействе которого участвуют только эксперты, имеющие признанную в мире аттестацию», — прокомментировал мероприятие генеральный директор АО «Скалистый берег» Станислав Осмоловский.