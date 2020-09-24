Идет на «Рекорд»: «Слата» открывает новый супермаркет в Иркутске. Фото: ООО «Маяк»

Новый супермаркет в концепции «Слата-лайт» откроется в жилом комплексе «Рекорд» на Бульваре Рябикова в Иркутске. Торжественное событие состоится 25 сентября.

Для детей организаторы подготовили праздничную программу, которая начнется в полдень. Ребятам предложат нарисовать эко-сумку, сыграть в игру «Ну, погоди!», поучаствовать в других развлечениях, а также попробовать сладкую вату. Программа для взрослых начнется в 16.00. Кто в числе первых придет на праздник в одежде зеленого цвета, получит подарки.

Как рассказала руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова, новый магазин площадью 638 м2 отличается прекрасной планировкой, современным дизайном, новым оборудованием и большой витриной хлебобулочных изделий. Также здесь будут работать кассы самообслуживания.

- Мы открываем 81-ю «Слату». Традиционно, на протяжении трех дней, с 25 по 27 сентября, покупатели товаров на сумму от 1000 рублей смогут получить фреш-карты. Также, в день открытия, 25 сентября, на полках стоит поискать зеленые коробочки-сюрпризы с цифрой «18» – символом совершеннолетия «Слаты», отмечаемого в этом году. Стоимость такой коробки - 49,99 рубля. В каждой из них - сюрприз, - поделилась секретом Яна Абалымова.

Напомним, что торговая сеть «Слата» продолжает модернизировать свои супермаркеты, а также открывает новые. Так, в июне магазин появился в ЖК «Родные берега» (Сибирская, 24), а сейчас открытие состоится в ЖК «Рекорд» (ул. Бульвар Рябикова 21/5).

КОНКРЕТНО

Супермаркеты «Слата» в новой концепции расположены по адресам:

В Иркутске: Первомайский 54, Байкальская 202\5, Ивана Франко, 2,

Сибирская 24 (ЖК «Родные берега»), Волжская, 15, ул. Байкальская, 293/7 (бизнес-центр «Такота»), Бульвар Рябикова 21/5 (ЖК «Рекорд»).

Также такие супермаркеты работают в торговом центре «Спутник» Шелехова, в 92 квартале Ангарска.