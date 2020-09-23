В крови рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с пешеходами в Москве, нашли наркотики

В крови рэпера Эльмина Гулиева обнаружили наркотики Фото: Instagram.com

Виновник второго "звездного" ДТП этого года, рэпер Эльмин Гулиев рискует угодить за решетку ещё до приговора суда.

Спустя трое суток после жуткой аварии, в которой чуть не погибли три пешехода, в Таганский суд Москвы поступило ходатайство об аресте певца. Его появления в суде ждали журналисты. Но к всеобщему удивлению Гулиева привезли всего на 10 минут.

- Заседание перенесено, - сообщили в Таганском суде.

Позже выяснились причины. Уголовное дело против музыканта переквалифицировали на более тяжкий состав.

- По результатам экспертизы установлено, что в момент аварии в его крови были наркотики, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Теперm реперу грозит до семи лет лишения свободы. Его обвиняют по части 2 статьи 264 УК РФ. За решеткой он вполне может оказаться ещё до решения суда. Учитывая все обстоятельства, прокуратура настаивает именно на заключении музыканта под стражу.

Напомним, в шестом часу вечера 21 сентября певец, за рулем своего «Инфинити» в районе дома 47 по улице Остоженка, протаранил «Мерседес» после чего его иномарка вылетела на тротуар. Троих пешеходов буквально впечатало в стену. Две женщины до сих пор находятся в тяжелом состоянии, одной из них ампутировали часть ноги. Еще один мужчина-пешеход получил переломы, но был отпущен на лечение домой. Виновник ДТП признался, что проехал перекресток на красный сигнал светофора. Экспресс-тест не нашел в крови Гулиева запрещенных веществ. Но позже экспертиза обнаружила наркотики.

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