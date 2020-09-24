Новый парк вдоль Москвы-реки: Деревня-призрак, пешеходный мост и лежаки у воды

Архитекторы уже начали собирать пожелания москвичей, особенно тех, чьи дома находятся рядом с будущим парком

На берегах Москвы-реки в ближайшие годы появится ещё один гигантский парк. Для него выбрали место на северо-западе города, на правом берегу Москвы-реки – от МКАДа до Строгинского шоссе. Будущая зона отдыха входит в особо охраняемую природную территорию «Природно-исторический парк «Москворецкий».

Проект парка столичные власти выберут на международном архитектурном конкурсе, который стартует 2 октября. Победителя объявят в начале декабря этого года. В Москомархитектуре рассказали некоторые детали проекта.

ТТХ

Площадь - 105,5 гектара. По размеру можно сравнить с 10 парками «Зарядье».

Участок находится между МКАД, правым берегом русла Москвы-реки, Строгинским шоссе и улицей Исаковского.

ЧТО СДЕЛАЮТ

- укрепят берега, разрушенные из-за добычи песка и дождевых стоков;

- на полуострове Спасского затона вместо асфальтовых и каменных дорожек проложат деревянные эко-тропы;

- построят пешеходный мост, который соединит два района - Строгино и Покровское-Стрешнево. Его собирались возвести ещё по Генплану 1963 года. В будущем мост приведёт к храму святого равноапостольного князя Владимира, который сейчас строят на противоположном берегу Москвы-реки;

- обустроят отдельные зоны для выгула собак и семейного отдыха с детьми;

- по всему парку поставят экологичные светильники, питающиеся за счёт возобновляемой энергии;

- на участке ближе к Строгинскому шоссе с помощью арт-конструкций обозначат местную деревню Острогино, снесенную в советское время из-за строительства жилого микрорайона;

- реконструируют существующие ветхие причалы и пристань;

- откроют беговые, велосипедные, лыжные, прогулочные маршруты.

Для отдыха в Строгино обустроят участок площадью десяти парков «Зарядье»

ЧТО ЕЩЁ ХОТЯТ ЖИТЕЛИ

Архитекторы уже начали собирать пожелания москвичей, особенно тех, чьи дома находятся рядом с будущим парком. Окончательный проект ещё обсудят на специальных семинарах и слушаниях с местными жителями. Но уже понятно, чего они больше всего хотят. Среди народных предложений часто звучали такие:

- площадки для игровых видов спорта - волейбола, бадминтона, пункты проката спортоборудования;

- точки общепита;

- побольше детских комплексов, смотровых площадок;

- экскурсии с рассказом об истории и природе района;

- лежаки у воды, места для расслабляющего антистрессового отдыха.