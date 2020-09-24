В Москве 1 сентября стартовала масштабная компания по вакцинации против сезонного гриппа

Многие родители считают, что грипп можно предупредить, повышая сопротивляемость организма ребенка с помощью закаливания, витаминов, иммуностимулирующих препаратов и прочее. Это не так. Самым эффективным и порой единственным способом защиты от гриппа и инфекционных заболеваний для детей является вакцинация. Вакцинация – одно из величайших достижений человечества, наряду с интернет-технологиями, цифровизацией, мобильной связью и т.д., это важно понимать.

Вакцинация спасла мир от эпидемий, без прививок эпидемии не заставят себя долго ждать и вернутся. Существует такое понятие как коллективный иммунитет. Рост в мире числа детей, непривитых от определенной болезни, может снижать коллективный иммунитет к этой болезни. В обществе с относительно высоким процентом непривитых людей риски заразиться выше даже у тех, кто своевременно сделал прививку. Вакцинирование значительной части населения помогает предотвратить распространение болезни, что, в свою очередь, защищает людей с плохим иммунитетом и тех, кто не может быть вакцинирован. Процент людей, которые должны быть привиты для поддержания коллективного иммунитета, различается в зависимости от болезни.

Дети болеют гриппом тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом. Заболеваемость гриппом у детей до 2 лет часто протекает в тяжелой форме, а дети до 6 лет наиболее восприимчивы к вирусу гриппа, для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Также в зоне риска дети в организованных коллективах (детских садах и школах), так как грипп очень заразен.

Вакцинация - самый эффективный метод защиты от гриппа. Сама вакцина абсолютна безопасна. Перед допуском вакцин к массовому применению проводится целый ряд клинических исследований, подтверждающих безопасность и эффективность препаратов. У привитых детей значительно понижается риск заболевания гриппом, а само течение болезни протекает в легкой форме, без осложнений. Благодаря введению в организм вакцины у ребенка формируется иммунитет, то есть надежная защита от гриппа.

Как и где сегодня можно сделать прививку своему ребенку?

Вакцинацию проводят в прививочных кабинетах поликлиник, школьно-дошкольных учреждениях. Медицинские работники школ, детских учреждений предупреждают родителей о вакцинации заранее.

Перед прививкой врач-педиатр проводит осмотр ребенка, измеряет температуру, спрашивает родителей о состоянии его здоровья. После иммунизации ребенок остается в медицинском учреждении в течение 30 минут. В течение нескольких дней после вакцинации медицинская сестра звонит родителям и узнает о самочувствии ребенка.

С какого возраста можно делать вакцинацию от гриппа малышам? Как защитить их заболевания, если по возрасту ему еще нельзя делать прививку?

Вакцинацию рекомендуется проводить раз в год, начиная с 6 месяцев жизни. Чтобы обезопасить ребенка более младшего возраста, прививку делают его родителям и всем, кто часто контактирует с малышом.

Какие существуют противопоказания для прохождения вакцинации у детей?

Показания и противопоказания к прививке определяет врач-педиатр, учитывая жалобы матери и состояние ребенка перед вакцинацией. Противопоказаний к проведению вакцинации очень мало, временными противопоказаниями к прививкам являются острые заболевания или обострения хронических процессов.

В каких случаях лучше отложить прививку?

К примеру, людям, перенесшим любые острые заболевания, плановую иммунизацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. Если у пациента имеется хроническое заболевание, то прививку ему ставят после наступления ремиссии. Решение делать прививку или нет, принимает врач-педиатр при осмотре ребенка. Кроме того, вакцинация не делается, если у пациента были зафиксированы побочные проявления после прививки. Речь идет о лихорадке с высокой температурой и об отеке в месте укола больше 8 см. Есть и еще одно противопоказание. Вакцинация не делается ребенку, у которого имеются клеточные, гуморальные, комбинированные первичные иммунодефициты и индуцированные иммунодефицитные состояния.

Как психологически подготовить ребенка к вакцинации?

Перед посещением родителям нужно постараться максимально доступно объяснить ребенку необходимость прививок, для чего они нужны, посмотреть ролик или мультик про прививки, их сейчас много. При проведении самой процедуры, даже если ребенок заплакал, родителям важно сохранять спокойствие.

Насколько безопасно посещать поликлинику с точки зрения эпидемической обстановки?

В любой медицинской организации сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия, их исполнение контролируется контролирующими органами, так что риски заражения у нас сведены к минимуму. Конечно, мы не рекомендуем посещать поликлинику если у ребенка есть признаки ОРВИ, лучше вызвать врача на дом.