В Москве откроются еще 74 центра вакцинации от коронавируса

Москвичи сегодня защищаются от коронавируса всеми возможными способами - маски, перчатки, санитайзеры, самоизоляция, дистанция. Некоторые решили сделать себе и прививку от COVID-19. Фото: EPA/ТАСС

Москвичи сегодня защищаются от коронавируса всеми возможными способами - маски, перчатки, санитайзеры, самоизоляция, дистанция. Некоторые решили сделать себе и прививку от COVID-19.

"Москва начала вакцинацию от коронавируса, которая проходит по двум основным направлениям, - сказал сегодня, 24 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в центр вакцинации медработников от COVID-19. - Во-первых, в рамках пострегистрационных испытаний мы проведем вакцинацию 40 тысяч добровольцев. И, во-вторых, мы начали вакцинацию медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с болезнью и подвергают себя максимальному риску. Кроме того, продолжаем массовую вакцинацию против гриппа, которую прошли уже около 1,5 миллионов москвичей.

Разумеется, все виды вакцинации являются добровольными и бесплатными".

По его словам, в ближайшее время в столице планируют открыть еще 74 центра гражданской вакцинации. Сначала прививку там смогут сделать медики и работники системы образования Москвы. А в дальнейшем – и другие горожане.

КОМУ ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА

С 15 сентября в Москве вакцину получают в первую очередь медики, ежедневно контактирующие с пациентами с симптомами острых респираторных инфекций и подверженные максимальному риску заражения.

Сюда входит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медицинские сестры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медицинских сестер, осуществляющих забор крови и другого биоматериала на дому.

С 15 сентября вакцинацию прошли 126 городских медработников.

С 9 сентября началась вакцинация добровольцев и среди обычных жителей. Желающие участвовать в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины записывались на сайте мэра Москвы mos.ru.

На 22 сентября вакцину получили 2 985 добровольцев. Всего принять участие в исследовании смогут 40 тысяч человек.

ЧЕМ ПРИВИВАЮТ

Добровольцы защищаются от опасной заразы с помощью вакцины Гам-КОВИД-Вак (торговая марка "Спутник V"), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Каждая доза состоит из двух раздельно упакованных компонентов.

ГДЕ РАБОТАЮТ ЦЕНТРЫ ВАКЦИНАЦИИ

Городские центры вакцинации медиков открылись в 11 поликлиниках для взрослых:

№ 3 – Ермолаевский пер., д. 22/26;

№ 8 филиал 3 – ул. Большая Очаковская, д. 38;

№11 – проспект Вернадского, д.9/10;

№19 филиал 2 – ул. Армавирская, д.2/20;

№ 45 – 5-й Войковский пр., д.12;

№ 64 филиал 2 – ул. Ладожская, д. 4-6, стр.1;

№ 67 – Варшавское шоссе, д. 19, стр.3;

№ 180 – Уваровский пер., д.14;

№ 214 – ул. Елецкая, д.14;

№218 –ул. Шокальского, д. 8, стр.1;

№ 68 филиал № 1 – Большой Строченовский пер., д.23.

Для обычных жителей вакцину от COVID-19 доставили в 16 столичных поликлиник. В ближайшее время к ним добавятся еще 4 городские поликлиники и 4 частные клиники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцина от коронавируса: кому можно, а кому нельзя прививаться

Инструкция «КП» для тех, кто собирается сделать прививку от ковида в числе первых (подробности).