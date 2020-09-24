Главный спортивный храм России в Москве: Тысяча прихожан, бассейн и музей князя Дмитрия Донского

Проект главного спортивного храма России. Фото:dmdonskoy.ru

На юго-западе столицы в районе Южное Бутово в скором времени откроют храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Его уже называют главным храмом для всех православных спортсменов страны, поскольку настоятелем в нем стал духовник олимпийской сборной России, иерей Андрей Алексеев.

К концу зимы - началу весны 2021 года планируют построить подземную часть храмового комплекса.

«Это будет самое большое здание, возводимое по программе строительства православных храмов в Москве, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. - В нем одновременно смогут находиться до 1000 прихожан".

По его словам, сейчас здесь завершается прокладка временных дорог и инженерных коммуникаций.

Напомним, сегодня в столице церкви по программе строительства православных храмов строят и реставрируют за счет меценатов и благотворительных взносов жителей.

Фото:dmdonskoy.ru

ЧТО ПОСТРОЯТ

В православном комплексе разместятся:

- храм. Он займёт лишь десятую часть всей территории;

- бассейн;

- 4 спортзала;

- спортивные секции, в которых тренерами станут известные спортсмены, в том числе чемпионы мира;

- паломнический центр с домом милосердия, кафе и церковной лавкой;

- медицинские и балетные классы;

- театральный центр-студия для детей и взрослых на 400 мест. Здесь можно будет проводить самодеятельные спектакли и концерты;

- музей князя Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы. Место выбрали неслучайно, ведь именно здесь пролегала ордынская дорога, по которой русское войско шло на Куликовскую битву;

- парк с площадками для отдыха.

Все общественно-культурные и хозяйственные корпуса построят вокруг храма полукольцом, соединив с ним крытыми переходами.

Фото:dmdonskoy.ru

ГДЕ НАХОДИТСЯ

На пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского.

КОГДА ОТКРОЮТ

Ориентировочно в 2022 - 2023 году.