Главный спортивный храм России в Москве: Тысяча прихожан, бассейн и музей князя Дмитрия Донского

Проект главного спортивного храма России. Фото:dmdonskoy.ru
На юго-западе столицы в районе Южное Бутово в скором времени откроют храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Его уже называют главным храмом для всех православных спортсменов страны, поскольку настоятелем в нем стал духовник олимпийской сборной России, иерей Андрей Алексеев.
К концу зимы - началу весны 2021 года планируют построить подземную часть храмового комплекса.
«Это будет самое большое здание, возводимое по программе строительства православных храмов в Москве, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. - В нем одновременно смогут находиться до 1000 прихожан".
По его словам, сейчас здесь завершается прокладка временных дорог и инженерных коммуникаций.
Напомним, сегодня в столице церкви по программе строительства православных храмов строят и реставрируют за счет меценатов и благотворительных взносов жителей.
Фото:dmdonskoy.ru
ЧТО ПОСТРОЯТ
В православном комплексе разместятся:
- храм. Он займёт лишь десятую часть всей территории;
- бассейн;
- 4 спортзала;
- спортивные секции, в которых тренерами станут известные спортсмены, в том числе чемпионы мира;
- паломнический центр с домом милосердия, кафе и церковной лавкой;
- медицинские и балетные классы;
- театральный центр-студия для детей и взрослых на 400 мест. Здесь можно будет проводить самодеятельные спектакли и концерты;
- музей князя Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы. Место выбрали неслучайно, ведь именно здесь пролегала ордынская дорога, по которой русское войско шло на Куликовскую битву;
- парк с площадками для отдыха.
Все общественно-культурные и хозяйственные корпуса построят вокруг храма полукольцом, соединив с ним крытыми переходами.
Фото:dmdonskoy.ru
ГДЕ НАХОДИТСЯ
На пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского.
КОГДА ОТКРОЮТ
Ориентировочно в 2022 - 2023 году.
Фото:dmdonskoy.ru