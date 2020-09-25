Дом душевной теплоты

Андрей Воробьёв поблагодарил сотрудников учреждения за их самоотверженный труд. Фото: Пресс-служба правительства МО

Год назад на территории Домодедова, в бывшей усадьбе Пржевальского открылся Московский областной хоспис для детей. Одним из создателей этого хосписа стал протоиерей Александр Ткаченко, председатель комиссии по благотворительности Общественной палаты Московской области.

- Семьи с детьми здесь получают необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь, - рассказал отец Александр. - Налажена работа выездных бригад (более 5 тысяч выездов в год. - Авт.), которые посещают пациентов на дому.

Сейчас хоспис занимает главный усадебный дом - в него въехали сразу после реконструкции. Фото: Пресс-служба правительства МО

Хоспис в Домодедове стал центром оказания паллиативной помощи для детей в Подмосковье. Именно здесь координируют работу служб, расположенных в районах области.

За первый год работы в хосписе получили помощь более 1100 юных жителей.

Андрей Воробьёв поблагодарил сотрудников учреждения за их самоотверженный труд.

- Год назад мы открыли этот дворец для того, чтобы продлять и спасать жизни, - сказал губернатор. - Я понимаю, какая сложная у вас работа, и, как сказал отец Александр, здесь без душевной теплоты ничего не получится. Хотел бы вас поблагодарить.

Сейчас хоспис занимает главный усадебный дом - в него въехали сразу после реконструкции. По словам Андрея Воробьёва, в ближайшее время под нужды медучреждения выделят еще одно здание. Соответствующее свидетельство губернатор вручил протоиерею Александру. В новом корпусе планируется организовать для ребят бассейн и стоматологический кабинет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Расти как в «Сказке»

Как известно, первый вопрос, который задают родители при выборе детского сада: хороший ли воспитатель? Если театр начинается с вешалки, то детский сад, несомненно, - с воспитателя. В ближайшее воскресенье свой праздник отметят представители этой профессии, одной из самых добрых и важных.

В Подмосковье в детские сады ходят 420 тысяч ребятишек, с которыми ежедневно занимаются 36 тысяч воспитателей.

Накануне праздника Андрей Воробьёв заехал в домодедовский детский сад «Сказка». Он совсем новый, запущен 1 сентября. Это как раз один из тех детских садов, которые сейчас активно строят в Московской области. В трехэтажном здании сейчас занимаются порядка 250 ребятишек, а штат педагогов полностью укомплектован.

В подмосковные детские сады ходят 420 тысяч ребят. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Губернатор поблагодарил работников детского сада за работу:

- Воспитатели дарят добро, учат и развивают детей. Это очень важно. Ведь дошкольное образование - это не только накормить и уложить спать. Это еще и научить детей быть сильными, умными, подготовить их к школе. Поэтому в вашем лице хочу поздравить всех воспитателей с праздником!

Ну а маленькие воспитанники показали Андрею Воробьёву комнаты для игр, актовый и спортивные залы. Можно сказать: здесь, как в «Сказке», есть все для всестороннего развития и веселого времяпрепровождения.

Для потребителей на предприятии будут производить качественные продукты.

Работа вызывающая уважение

Когда речь заходит о сельском хозяйстве, у большинства возникают стойкие ассоциации: мычащие коровы на лугу, рассекающие поля тракторы с комбайнами, грядки, сады, фермы. Через оптово-распределительный центр (ОРЦ) в Домодедове продукция российских аграриев будет расходиться по всей стране. Мясо, молоко, рыба, крупы, овощи, фрукты. Между тем само здание больше похоже на ультрасовременный торговый комплекс в стиле high-tech. ОРЦ будет закупать сельскохозяйственное сырье, здесь же эта продукция будет храниться, затем перерабатываться и доставляться в уже товарном виде до полок магазинов. Этот объект, без преувеличения, стал знаковым для всего Подмосковья с точки зрения логистики, экономики, рабочих мест. Только первая очередь инвестиций - 8,5 млрд рублей! На первом этапе здесь создали сразу 500 новых рабочих мест. Еще 400 появятся после запуска второй очереди ОРЦ.

Старт работе нового крупного инвестиционного объекта вчера дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник.

Губернатор поблагодарил компанию за масштабные планы и проекты, которые она реализует в Подмосковье.

Новое предприятие в Домодедове будет выпускать продукцию «глубокой переработки»: бургеры, кулинария, жареные блюда, хлебобулочные изделия, супы, напитки и другие товары.

- Ваши темпы и отношение к делу очень впечатляют, - отметил Андрей Воробьёв, - Каждый раз мы приезжаем в Домодедово и видим, как растет этот комплекс. Мы все знаем, что сельское хозяйство - это рискованная отрасль. Всегда проще купить-продать, чем своими руками производить и выращивать. Но это точно не про вас. Вы кормите всю страну качественными и свежими продуктами, работаете по самым высоким стандартам, передовым технологиям и по полному циклу - от поля до прилавка. Это вызывает особое уважение.

Новое предприятие в Домодедове будет выпускать продукцию так называемой «глубокой переработки». В ассортименте порядка 150 наименований: бургеры, кулинария, жареные блюда, хлебобулочные изделия, супы, напитки и другие товары. Производственная мощность - 25 тысяч тонн переработки в год.

- Это очень важный инфраструктурный проект, который открывает возможности для взаимовыгодной интеграции с широким кругом производителей сельхозпродукции - от фермеров до крупных агрохолдингов, - сказал Виктор Линник. - Потребители Москвы и Московской области смогут покупать качественные продукты из благоприятных с точки зрения экологии регионов Центральной России.

По словам предпринимателя, компания будет увеличивать свои производственные мощности и ассортимент продукции.

- При эффективной поддержке со стороны правительства Московской области предприятие станет центром компетенций в сфере инновационного производства продуктов питания с высокой добавленной стоимостью.

Компания планирует сотрудничать с поставщиками из Подмосковья и соседних областей.

- Это еще одна точка входа на рынок для подмосковных фермеров и местных хозяйств, - подчеркнул Андрей Воробьёв. - Мы очень ценим, что вы закупаете у наших производителей продукты и овощи, используете их в своих заготовках и потом продаете через свою сеть. Это то сотрудничество, которое для всех является выгодным.