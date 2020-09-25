Трамвайчик тронется, причал останется: В Москве появится регулярный речной транспорт

Помимо красоты и речной романтики есть еще и арифметика. Очевидно, что по волнам оптимальнее всего. Без пробок. Без светофоров. И без толкотни по дороге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чисто эстетически любой, даже самый маленький теплоходик бьет и троллейбус, и трамвай, и автобус. И даже личный автомобиль. Потому как на дорогах десятибалльные пробки. В салонах общественного транспорта кишкинка, особенно утром и после работы. А в метро непроглядная темень за окном. Другое дело - река. Гудка тревожный бас. Крик чаек за кормой. И всё такое.

А какие названия у теплоходиков. Постойте где-нибудь на Киевском причале, почитайте. «Радость», «Удача», «Мечта», «Фортуна», «Вдохновение»... Правда, сейчас билет на речной трамвайчик стоит 590 рублей (продолжительность прогулки 2 часа). Но уже скоро занять местечко на палубе можно будет за 57 рублей, расплатившись «Тройкой». Первые два маршрута свяжут Киевский вокзал с парком «Фили» и Автозаводский мост (ст. м. «Тульская») с Печатниками.

СУХОЙ РАСЧЕТ

Помимо красоты и речной романтики есть еще и арифметика. Например, предположим, что вам нужно добраться от ст. м. «Киевская» до Пресненской набережной. Согласно ожиданиям Дептранса, теплоход это сделает за 20 минут. А какие еще есть варианты? Личную машину не берем, потому что во время пробок на ней можно и три км ехать полчаса.

Автобус - 25 мин.

Пешком (короткими путями) - 35 мин.

Метро - 20 мин (но с двумя пересадками).

Очевидно, что по волнам оптимальнее всего. Без пробок. Без светофоров. И без толкотни по дороге (согласно вместимости, которую еще не утвердили, количество пассажиров будет строго соблюдаться).

А какие названия у теплоходиков. Постойте где-нибудь на причале, почитайте Фото: Павел КЛОКОВ

СКАЗАНО

«Думаю, что это очевидно, речной транспорт Москве нужен. Во многих современных мегаполисах популярны регулярные водные такси, трамваи и паромы. В Стамбуле и Гонконге, например, это один из основных видов городского транспорта. В Лондоне речные перевозки возродили в конце 90-х годов, а в Нью-Йорке с 2017 года заработали пять линий. К 2023 году добавят еще две - настолько эта сеть пользуется спросом. Нас не раз спрашивали про такой транспорт в Москве. С постоянным расписанием, короткими интервалами, пересадками и едиными городскими билетами. В 2018 году совместно с НИУ ВШЭ, изучив в том числе ваши предложения, мы разработали несколько маршрутов будущего московского речного трамвая и выбрали два самых удачных и востребованных. Мы хотим, чтобы речной транспорт обязательно работал круглый год. В нем будут действовать городские тарифы, карты «Тройка», соцкарты и льготы - так он будет интегрирован в городскую транспортную систему и увязан с другими видами транспорта.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в мессенджере Telegram 10 сентября 2020 года.

ПОПЛЫЛИ. ТОЧНЕЕ, ПОШЛИ

После того, как проект утвердят, выберут подрядчиков для изготовления судов, проработают техзадание по внешнему виду (подробнее в разделе «Кстати»), дело останется за малым. Подготовить причалы и отладить инфраструктуру. В некоторых случаях даже остановки переставят, чтобы на выходе можно было сразу пересесть на автобус. Плюс навигация, павильоны продажи билетов, мостики, пандусы, элементы для швартовки.

Один из предполагаемых маршрутов начинается с Автозаводского моста (напротив Академии водного транспорта). Спуск к воде на причал пока не похож. Больше напоминает площадку для влюбленных парочек и рыбаков.

Дальше теплоход движется на юг. Причем в сторону противоположного берега к причалу «ЗИЛ». И снова перед Даниловским железнодорожным мостом смещается вправо. Здесь предлагают сделать причал «Новоданиловская набережная». Причем с нуля. Сейчас там даже спуска к воде нет.

«Кленовый бульвар» - действующий причал, к нему и сейчас швартуются теплоходы Фото: Павел КЛОКОВ

Еще три с половиной км по течению и остановка «Кленовый бульвар». Это действующий причал, к нему и сейчас швартуются теплоходы. На кибитке «Гормоста» перечень запрещенных предметов, которые нельзя брать с собой на борт. Наряду со взрывчаткой и ядами указан арбалет, а также ледоруб и ружье для подводной охоты.

- Экскурсионным судам придется потесниться, - рассказал «КП» один из членов экипажа частного теплохода. - И, возможно, облюбовать другие причалы - те, возле которых не будет регулярного транспорта.

Нажимаем на гудок. И вновь идем к другому берегу. Остановка - Южный речной вокзал. Его в ближайшее время также ждет масштабная реконструкция (подобная той, что провели на Северном речном вокзале).

Далее причал «Меловой». Тоже уже сейчас готовый к работе. Ровнехонько напротив - Бобровый остров, на который так любят плавать журналисты и писать потом репортажи. Место загадочное, дикое. Необитаемое.

Причал «Меловой» Фото: Павел КЛОКОВ

И вот уже «Нагатинский затон», к которому сейчас не подойти (строится одноименная станция метро, всё огорожено, окончание строительства - третий квартал 2022 года).

И, наконец, «Печатники».

Возможно, речной трамвайчик будет заходить и в Речной порт, который по пути. Но там тоже пассажирского причала пока нет.

В Дептрансе подчеркивают, что этот маршрут будет востребованным, так как юг столицы активно застраивается и новые прибрежные кварталы часто удалены от станций метро. К тому же между берегами появится лишняя связка (там, где между мостами большое расстояние, это особенно приятно).

- Увы, но проект пришлось отложить из-за пандемии и неопределенных сроков строительства самих судов, - говорится в официальном сообщении Максима Ликсутова.

КСТАТИ

В ЧЕСТЬ ЖИТЕЛЯ МОСКВЫ КОРАБЛИК НАЗОВУТ

В столичном Дептрансе напоминают, что полностью готовый проект речного регулярного транспорта еще не готов. И в его создании могут поучаствовать сами жители. Причем тот, кто предложит лучшую идею, ни много ни мало войдет в историю, ибо в честь него назовут первое судно. Свои мысли по поводу дизайна теплоходов, их оборудования, пунктов следования и работы можно присылать в мессенджер Telegram @to_deptrans_bot. Кто знает, может, именно вашим именем назовут речной трамвайчик. В жюри, которое выберет счастливчика, войдут дизайнеры, производители и другие эксперты.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

НЕПЛОХОЙ БОНУС К ТОМУ, ЧТО УЖЕ ЕСТЬ

- Автомобильный транспорт речные трамвайчики, конечно, не заменят, но при этом улучшить ситуацию могут, - сообщил «КП» блогер-урбанист Аркадий Гершман. - Самое главное, чтобы они комбинировали с уже существующими видами общественного транспорта. Вышел на набережную - и сразу пешеходный переход (если его там нет, нужно сделать). Тут же остановка автобусная. Или станция метро. Мне кажется, это больше сезонная история (в Дептрансе планируют, что суда будут ходить круглый год, в том числе и зимой - днище кораблей будет способно пробивать лед, а в сильные морозы по маршруту пустят ледокол, - прим. ред). К тому же наверняка будет много туристов, решивших сэкономить.

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