Власти Москвы начали использовать резервные койки для больных с коронавирусом

Столичные власти начали использовать резервные койки для больных с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В столице все больше людей заражаются коронавирусом. По данным оперштаба Москвы на сегодня, 25 сентября, подтверждено 1560 новых случаев инфекции. Число госпитализаций тоже растёт. За последние сутки в больницы поступило 797 человек.

Поэтому столичные власти начали использовать резервные койки для больных с коронавирусом. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом плановая и экстренная помощь будет оказываться полностью.

«В Москве наблюдается общемировая тенденция - рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций, - сказала Анастасия Ракова. - Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов».

Напомним, ранее заммэра сообщила, что в Москве создано пять временных госпиталей, таких же, как на ВДНХ, на 10 тысяч коек, из которых 600 - реанимационные. При этом пациентов с ковидом продолжают принимать и обычные стационары.

Сегодня же мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям, особенно пожилым, с просьбой оставаться дома. Это касается прежде всего людей старше 65 лет и горожан более молодого возраста, страдающих хроническими болезнями. Кроме того, мэр также рекомендовал удаленку сотрудникам столичных офисов.

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