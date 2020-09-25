Собянин ответил на вопросы москвичей о ситуации с коронавирусом

У москвичей сразу появилось немало вопросов. На главные из них Собянин ответил в своём блоге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился сегодня, 25 сентября, к горожанам, в первую очередь пожилым. За последние дни в столице почти на 30 процентов выросло количество заболевших коронавирусом. В европейских странах ситуация такая же.

Поэтому москвичей старше 65 лет и жителей более молодого возраста, страдающих хроническими болезнями, мэр попросил оставаться дома. А сотрудников офисов - перейти на удаленку.

У москвичей сразу появилось немало вопросов. На главные из них Собянин ответил в своём блоге. Вот что сказал мэр:

1. Заблокируют ли вновь социальные карты москвичей старше 65 лет?

- Нет, мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся.

Если же поездка крайне необходима, то обязательно нужно использовать маски и перчатки.

2. Будут ли штрафовать пожилых людей за выход из дома?

- Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит – выходить из дома не является нарушением.

Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений.

Но в тоже время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать.

3. Если работающие пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими болезнями не могут перейти на удаленку или оформить отпуск, можно ли взять больничный?

- Да, конечно. Для получения больничного листа жители с хроническими болезнями, могут с понедельника, 28 сентября, обращаться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

Работающим пенсионерам 65+ больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей.

4. Действительно ли так важно перейти на удаленный режим работы?

- Очень важно. Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня.

Поэтому я обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. В мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала.

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