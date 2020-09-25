Депздрав Москвы опубликовал список болезней, при которых нужно уходить в самоизоляцию

Появился список болезней, при которых нужно самоизолироваться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные власти рекомендовали москвичам, в первую очередь пожилым, оставаться дома, начиная с 28 сентября. С такой просьбой сегодня, 25 сентября, обратился к жителям мэр Москвы Сергей Собянин. Это связано с ростом числа заражённых коронавирусом в городе. За последние дни их стало больше почти на 30 процентов. Поэтому дома рекомендуют оставаться не только пожилым людям, но и тем, у кого есть хронические болезни.

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили, при каких болезнях и состоянии здоровья лучше не выходить лишний раз из квартиры в дни пандемии.

КТО ПОПАЛ В СПИСОК

По сравнению с весной перечень расширили. В него сейчас добавили:

- беременных и женщин в послеродовом периоде;

- жителей с нарушением иммунной системы;

- пациентов с болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями);

- дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.

Полный список болезней на сайте.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

В Депздраве Москвы уточнили, что, по наблюдениям врачей, попавшие в список дополнительные категории также относятся к группе риска. Заражение ковидом для них может обернуться осложнениями и тяжёлым течением болезни. Кроме того, сочетание сезонной простуды и COVID-19 для таких жителей очень опасно.

"Мы рекомендуем горожанам из группы риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно, - отметили в Депздраве столицы. - Для покупок и получения каких-либо услуг лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи. Если же крайне необходимо посещение общественных мест, помните об обязательном ношении средств индивидуальной защиты. А в случае возникновения симптомов ОРВИ - оставайтесь дома и вызовите врача".