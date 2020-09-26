В Москве брат с сестрой попали в больницу после дезинфекции квартиры от клопов

После обработки квартиры от клопов дети попали в больницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тошнота, рвота и головокружение накрыли маленьких москвичей сразу после того, как в их квартире побывали дезинфекторы. В службу обратилась мама ребят, которая заметила в квартире клопов. Около часа сотрудники фирмы, которых женщина нашла в интернете, обрабатывали квартиру специальными химическими растворами. В это время женщина с детьми находилась на улице. Когда процесс закончился, москвичка оплатила услуги и вернулась домой вместе с дочкой и сыном. Но уже через несколько минут малыши стали жаловаться на плохое самочувствие. В итоге женщина вызвала скорую.

Она уже обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет начал доследственную проверку.

- Установлено, что двое детей 8 и 10 лет попали в больницу после проведения дезинсекции от клопов в квартире, где они проживают. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

На днях похожий случай произошел в Подмосковье. Там после дезинфекции квартиры от тараканов в больницу с отравлением попала 32-летняя женщина. По данному факту уже возбудили уголовное дело. Тем временем власти столицы рекомендуют жителям пользоваться только услугами лицензированных центров дезинфекции.