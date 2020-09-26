По центру столицы проехали больше трех тысяч байкеров: самые яркие фото с закрытия мотосезона в Москве

Колонны байкеров проехали по центру столицы, а праздник в парке Музеон продлится до позднего вечера. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

Это закрытие мотосезона, пожалуй, самое необычное. Из-за пандемии коронавируса традиционное летнее открытие сезона отменили и этот осенний фестиваль стал первым массовым мероприятием для любителей мотоциклов. Отсюда и небывалое число участников. По данным столичного департамента транспорта, закрыть сезон приехали более трех тысяч байкеров. Мотопарад прошел по Садовому кольцу - байкеры начали заезд на проспекте Академика Сахарова, а завершили маршрут в парке Музеон.

Москвички за рулем мотоциклов чувствуют себя вполне уверенно. В автошколах в этом сезоне отметили особый всплеск популярности мотокурсов именно среди представительниц слабого пола. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

Участников фестиваля приветствовал виц-мэр Москвы, Максим Ликсутов. Он, кстати, сам заядлый байкер.

- В Москве на сегодняшний день зарегистрировано около 100 тысяч мотоциклов, при этом количество мотоциклистов ежегодно увеличивается на 5—10 тысяч. А вот число погибших мотоциклистов в Москве за восемь месяцев 2020 года на 37% ниже по сравнению с прошлым годом, - отметил Максим Ликсутов.

Эти двое подготовились к закрытию сезона. Костюмчики впору назвать самыми брутальными в этом мотосезоне. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

До позднего вчера мотопраздник продлится в парке Музеон.

Мотоотряд московской полиции на осенний фестиваль приехали не развлечений ради. Полицейские на мотоциклах следили за порядком во время мотопробега. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

На праздник на своем мотоцикле приехал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

Байкеры проехали по центральным улицам столицы. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

Мотопробег горожане встречали, не скрывая эмоций. Этого так долго ждали в этом сезоне. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

Про шлемы в этом году никто не забывал. безопасность - это главное! Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

А на этом мотоцикле участник закрытия сезона обычно ездит по лесам. Но ради осеннего марафона выбрался на асфальтированную дорогу. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

Всего в столице зарегистрировано больше 100 000 мотоциклов. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

Автомобилисты встречали байкеров клаксонами. Жаль, фотография не передает звук. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

Отчего бы не украсить шлем воздушным шариком. Праздник же! Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ

Настоящее шоу с участием мотоциклов и автомобилей утроили для байкеров полицейские. Дух захватывало. Фото: Михаил ПАНТЕЛЕЕВ