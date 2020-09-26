Горевший мусор приняли за взрыв на химзаводе в Люберцах

Случилось возгорание мусора и строительных бытовок на территории Дзержинского района. Фото: МЧС по Московской области

Силу социальных сетей и молниеносность распространения информации в очередной раз ощутили на себе подмосковные пожарные. Вечером в субботу, 26 сентября, блоги и форумы облетело видео, на которым вдали виден черный столб дыма. Жуткими кадры не назовешь, но зато подпись - просто шок-контент.

- Очевидцы сообщают о мощном взрыве на заводе в подмосковных Люберцах. Это предприятие, на котором производят гипохлорид натрия, - писали модераторы групп в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы все умрем", тут же понеслись комментарии. Правда, никто из жителей Люберец место на видеоролике не узнал. Где горит, что горит, кто слышал взрыв - ответы на эти вопросы принялись искать спасатели.

100 квадратных метров сгоревшего мусора. Фото: МЧС по Московской области

- Никакого взрыва не было ни в Люберцах, ни на территории всей Московской области за текущие сутки. Зарегистрировано лишь возгорание мусора и строительных бытовок на территории Дзержинского района. Никто не пострадал, - успокоили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Проще говоря, тревога ложная. Если не считать за жертвы 100 квадратных метров сгоревшего мусора.