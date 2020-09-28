В Москве и во всем мире растёт заболеваемость коронавирусом

Прогулки и занятия спортом не ограничиваются, главное надевать маски и перчатки Фото: Иван МАКЕЕВ

По всему миру продолжается борьба с COVID-19. После временного летнего затишья инфекция вновь наступает. Теперь ещё и в компании с традиционными осенними болячками - гриппом, ОРВИ, насморками и кашлями. За последние дни в столице почти на 30 процентов выросло количество заболевших коронавирусом. В европейских странах ситуация такая же. Например, в Испании, Германии, Италии фиксируются рекордные показатели заболеваемости COVID-19 - до двух тысяч случаев за сутки.

Поэтому столичные власти, начиная с понедельника, 28 сентября, просят москвичей, в первую очередь пожилых, оставаться дома.

- Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года, - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. - За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь.

Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

И Вам, дорогие мои, нужно постараться, насколько это возможно, уберечь себя от риска заболевания".

ПРОГУЛКИ И ТРЕНИРОВКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ОСТАЮТСЯ

Дома просят посидеть москвичей старше 65 лет и людей более молодого возраста с хроническими болезнями. Если они работают, то стоит перейти на удаленку или взять отпуск. При необходимости можно получить больничные листы.

Им также лучше временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Разные дела вроде покупки продуктов или лекарств можно поручить тем, кто помоложе.

К тому же возобновляется работа социальных служб для помощи пожилым москвичам и другим жителям из групп риска. Сотрудники по заявке пенсионера сходят в магазин, погуляют с собакой, также доступна психологическая помощь и возможности телемедицины. Заявки принимают по Единому телефону горячей линии - (495) 870-45-09.

Город думает и больных сахарным диабетом, и беременных женщинах. Им тоже рекомендовано по возможности оставаться дома.

При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе для тех, кто на домашнем режиме, не ограничиваются. Соцкарты и билеты "Тройка" блокировать не будут и проверки полиции никому не грозят. А если все-таки надо выйти в аптеку, то обязательно в маске и перчатках. Такие же правила нужно соблюдать и всем горожанам. А сотрудникам офисов по возможности стоит перейти на удаленку. Кстати, с этого понедельника одними из первых вновь начнут работать дома 30 процентов сотрудников мэрии Москвы.

НОСИМ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ

Объявленные в столице меры по сравнению с городами в других странах все же не такие жёсткие. Например, в Израиле страна опять сидит в самоизоляции. А во Франции начали закрывать рестораны и бары. В Москве все работает, бизнес получает прибыль, а москвичи - нужные товары и услуги. По городу можно ездить без ограничений. Главное - носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать дистанцию и все санитарные правила. Благодаря этому весной в разгар пандемии в столице удалось спасти тысячи людей от COVID-19. И дальше не стоит забывать о дисциплине и ответственности.

Здоровье каждого из жителей зависит от простого выполнения всех объявленных правил. При этом Москва готова к любому развитию событий. У медиков достаточно всего необходимого, от лекарств до свободных коек, чтобы принять всех нуждающихся в помощи.