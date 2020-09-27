В центре Москвы каршеринговый автомобиль пробил заграждение и упал в реку

В центре Москвы каршеринговый автомобиль упал в реку Фото: кадр с видео

Это ДТП с участием каршерингового автомобиля случилось в центре Москвы в воскресенье, 27 сентября. На Овчинниковской набережной на глазах перепуганных прохожих иномарка вылетела на тротуар, а дальше пробила зарождение набережной и плюхнулась в водоотводный канал Москвы-реки.

Пока очевидцы звонили в службу спасения, водитель не растерялся. Мужчина сумел выбраться из тонущего авто и поплыл в сторону берега. Промокший до нитки водила, видимо испугавшись славы, уже было хотел сбежать с места ДТП, но тут подоспели полицейские.

- В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе главка столичного МВД.

Водитель дает показания и проходит тест на алкоголь. Очевидцы уже сообщили, что утонувший автомобиль двигался со значительным превышением скорости. Теперь нарушителю придется заплатить крупный штраф и компенсировать ущерб за ремонт машины. Известно, что на прокат иномарку он взял нескольких кварталах от места ДТП. Куда летел, неизвестно.

Тем временем, на место ЧП уже приехали представители каршеринговой фирмы. С помощью городских коммунальных служб утопленное авто пытаются вытащить из воды.