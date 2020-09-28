Москвичку обокрали во дворе дома, когда она рыдала об умерших детях

В настоящее время полиция проводит проверку по обращению москвички и разыскивает неизвестного вора, который воспользовался горем женщины и тайно похитил ее вещи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в одном из дворов на улице Дыбенко в Москве. 59-летняя Светлана В.* (имя изменено) прогуливалась вдоль домов и думала о своих умерших детей. Семейная трагедия очень подкосила женщину. Светлана не находила себе места, переживала и плакала. В расстроенных чувствах женщина присела на лавку у одного из домов, где некоторое время приходила в себя. Собравшись с духом, Светлана поднялась и решила идти домой. Поднявшись на свой этаж она вдруг заметила, что при ней нет сумочки, с которой она выходила гулять. Женщина вернулась к скамейке, на которой сидела ранее, но вещей там уже не было. Кто-то заметил, как женщина оставила сумку, и похитил ее, когда Светлана ушла.

«Неизвестный воспользовался расстроенным состоянием потерпевшей, дождался, пока она уйдет дальше от скамейки, где сидела в слезах, и похитил забытую сумочку женщины. Светлана рассказала полицейским, что в сумочке были ее мобильный телефон, паспорт, ключи от квартиры, банковские карты и 45000 рублей наличными», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по обращению москвички и разыскивает неизвестного вора, который воспользовался горем женщины и тайно похитил ее вещи.