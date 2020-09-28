Вышли из тени: почему больше миллиона самозанятых по всей России стали платить налоги

Андрей Ткачев преподает в автошколе, а в свободное время подрабатывает таксистом

Миллионы людей по всей России работают, не платя государству никаких налогов. По оценкам Всемирного банка, свои доходы скрывают 10,9–15 миллионов россиян. При этом они пользуются бесплатной медициной и бесплатным образованием. Другими словами — живут за счет других налогоплательщиков. Российские власти годами пытались вывести этих хитрецов из тени. Так и появилась идея ввести для официально зарегистрированных самозанятых особый облегченный налоговый режим: налог на профессиональный доход (НПД). «Комсомолка» узнала, как в разных регионах страны продвигается особый режим для самозанятых, охотно ли «частники» вступают в их ряды и какие бонусы за это получают.

МИЗЕРНЫЙ НАЛОГ И ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА

С 1 января 2019 года эксперимент по введению особого режима для самозанятых стартовал в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

С 1 января 2020 года еще 19 регионов, включая Челябинскую, Ростовскую, Воронежскую, Нижегородскую, Самарскую области присоединились к пилотному проекту. А с июля этого года Госдума разрешила вводить этот налоговый режим по всей стране. На 1 августа он действовал уже во всех регионах, кроме Ингушетии (старт работы режима в республике назначен на 1 октября).

Ставка налога на профессиональный доход составляет всего 4% с доходов, полученных от клиентов – физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц и предпринимателей. Других обязательных платежей нет. По желанию можно платить взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллионов рублей. Зарегистрироваться самозанятым можно уже с 16 лет.

Лучшая оценка тому или иному режиму налогообложения – это количество налогоплательщиков, которые его используют. А их с каждым днем по всей стране становится все больше.

Например, по данным УФНС по Челябинской области, к 1 сентября новый налоговый режим на Южном Урале выбрало уже 21 087 человек.

- Высокие темпы прироста этого показателя фиксировались с начала 2020 года – как только регион подключился к федеральному эксперименту. Еще порядка 10 тысяч самозанятых должно появиться до конца декабря – такова задача в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, - сообщили «Комсомолке» в министерстве экономического развития Челябинской области.

- Преимущества этого налогового режима очевидны. Это минимальный налог, удобный документооборот через мобильное приложение. Можно быстро встать на учет или сняться с него. Всю отчетность формирует ФНС самостоятельно. Кроме того, это возможность получать господдержку наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства. Но самое важное – самозанятые защищены законом и пользуются уважением других официально занятых сограждан, - рассказал «Комсомолке» заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

После проработки нормативной базы на федеральном уровне самозанятым откроется более широкий перечень инструментов поддержки. Среди них – расширение льготных финансовых продуктов и увеличение программ обучения, а также предоставление маркетингового сопровождения, отметили в разговоре с корреспондентом «КП» в министерстве экономического развития Челябинской области.

- Самозанятые граждане получили возможность выйти в правовое поле при максимально низком налоговом пороге. Для региона это означает формирование нового формата занятости, что важно с точки зрения прогнозирования динамики трудовых ресурсов и в целом социально-экономического развития области, - рассказала «Комсомолке» министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

По ее словам, самозанятость можно рассматривать, как некий старт для появления в дальнейшем новых бизнесов.

- Одновременно в регионе появляется новая категория налогоплательщиков, а значит, будет и положительный эффект для бюджета области. Это позволит направлять еще больше средств на создание благоприятных условий для жизни в регионе: в частности, развивать здравоохранение и образование, - добавляет Наталья Лугачева.

В ЭТОМ ГОДУ ПЛАТИТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

В Самарской области с начала года зарегистрировались уже больше 27 тысяч самозанятых. К концу года их должно быть 28500, а до 2024 года - минимум 54 тысячи.

- Динамика регистрации самозанятых была очень высокая, особенно в первом полугодии. Люди говорили, что ждали этот режим. К тому же в этом году есть возможность попробовать стать самозанятым вообще не платя налоги, поскольку самозанятым предоставлен налоговый вычет в 22130 рублей. Это уникальный случай. Ты можешь легализоваться, получить от этого плюсы в виде официального дохода, оформления кредита, участия во всех государственных программах поддержки и не платить при этом ни копейки. А в следующем году решить для себя: может, ты станешь уже ИП или откроешь юрлицо, либо продолжишь развивать свой бизнес как самозанятый, - рассказала «КП» руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

По ее словам, уже сейчас самозанятые могут пройти обучение и получить консультации в центрах «Мой бизнес». Специальные разделы для самозанятых есть и на официальном портале государственной поддержки бизнеса Самарской области — mybiz63.ru (также называются все соцсети региона по поддержке бизнеса). Там публикуются все нормативные документы, чтобы самозанятым было легче ориентироваться, регистрироваться и дальше работать.

Гарантийный фонд Самарской области будет предоставлять предпринимателям, в том числе самозанятым, микро займы под низкий процент. Разработка нормативной базы сейчас идет. Документы обещают утвердить до конца года.

В ногу с Самарской областью идет Ростовская. Здесь уже тоже больше 27 тысяч самозанятых. По плану к концу года самозанятых должно стать 34,3 тысячи, а до 2024 года – 65,5 тысяч человек.

- Институт самозанятых - один из действенных инструментов развития деловой активности населения. Эта мера способствует выводу граждан из теневого сегмента, росту числа занятых в малом секторе экономики, сокращению роста безработных граждан, дальнейшей акселерации самозанятых граждан или их возможного перехода в статус юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Это способ легализовать свою деятельность с минимальными издержками, а также получить доступ к государственной поддержке, в том числе возможность участия в закупках на тех же условиях, что и субъекты малого и среднего предпринимательства. Для молодежи и студентов – это уникальная возможность вовлечения в предпринимательскую деятельность, - рассказал «Комсомолке» министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

СУБСИДИИ И ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Хорошую динамику показывают и другие регионы. В Нижегородской области зарегистрировано больше 18,5 тысяч самозанятых. К концу года их должно стать 28-29 тысяч.

- В числе федеральных мер поддержки - программа «1764». Это льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых. Сегодня по ней работают более 20 банков в Нижегородской области – ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, НБД-банк, Россельхозбанк и другие. Также в числе федеральных мер поддержки — возврат ранее оплаченного налога на профессиональный доход. Учитываются все платежи за прошлый год, внесенные до 30 апреля 2020 года. В период пандемии были разработаны дополнительные меры поддержки для самозанятых, такие как: субсидия на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг; субсидия на возмещение части затрат на оплату труда при выполнении социально значимых работ; программа льготного кредитования «Антикризис для всех» (которая включает в себя микрозаймы под 1%-6% годовых)», - рассказал «Комсомолке» заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Так, на сегодняшний день самозанятые уже получили субсидии на сумму более 5 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» самозанятые могут принять участие в проекте «Популяризация предпринимательства». На официальном портале проекта можно пройти тестирование на определение предпринимательских способностей, принять участие в бесплатных вебинарах и подать заявку на конкурс бизнес-идей, по итогам которого пользователь получит конкретные рекомендации или поддержку наставника. Среди наставников проекта – отраслевые эксперты федерального и регионального уровня.

Как рассказали «Комсомолке» в УФНС России по Воронежской области, которая также присоединилась к программе с января, сейчас у них зарегистрированы уже 14700 самозанятых.

- Прирост самозанятых не столько связан с коронавирусом, сколько с общей экономической ситуацией в стране. Много молодежи, которая пытается найти себя в бизнесе, начать свое дело, - замечает начальник отдела УФНС России по Воронежской области Сергей Четверков.

КАВКАЗ — ДЕЛО ТОНКОЕ

На Северном Кавказе в успех особого режима для самозанятых верили с трудом. Но и там процесс пошел. Так, в Дагестане, где налог на профессиональный доход был введен совсем недавно - с 1 июля, число зарегистрированных самозанятых уже достигло 1 363 тысячи. Наиболее популярные сферы, в которых работают самозанятые — оказание косметологических услуг на дому, заказная фото и видеосъемка, сдача квартиры в аренду и оказание услуг по перевозке.

С 1 июля особый режим для самозанятых был введен и в Астраханской области.

- Скажем открыто, большое количество граждан России осуществляют предпринимательскую деятельность нелегально. Это в частности, таксисты, граждане, оказывающие услуги по ремонту квартир, компьютеров, электронной бытовой техники, репетиторы, сиделки, фрилансеры. Не стала исключением и Астраханская область. Этот факт и определил в части одной из важнейших правительственных задач - легализацию вышеперечисленных граждан, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Астраханской области Эльмира Горшенева.

К середине сентября в Астраханской области уже зарегистрировались 2 325 плательщиков налога на профессиональный доход.

- Налоговые органы Астраханской области проводят активную информационно-разъяснительную работу в местах массового пребывания граждан: размещаются баннеры, раздаются листовки. Также осуществляется аудиоинформирование в крупных торговых центрах, на территориях рынков, - заметила Эльвира Горшенева.

В Пензенской области налог на профессиональный доход также ввели с 1 июля.

- Перед тем как принять решение о введение режима для самозанятых, нами были изучены практики регионов пилотного проекта, реализуемого в 2019 году. Результаты анализа показали, что налог на профессиональный доход позволил легализовать деятельность самозанятых граждан, а также обеспечил положительный бюджетный эффект. Новый налоговый режим позволяет легально вести небольшой бизнес с минимальными издержками, - рассказал «КП» первый заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

По данным УФНС по Пензенской области, в регионе на учет в качестве самозанятых встало 2314 человек, из них 45% – жители областного центра, 8% г. Заречного, 5% - г. Кузнецка.

- На 2021 год наша цель - 5600 самозанятых граждан, а к концу 2024 года - 20 тысяч человек, - говорит Валерий Миронов.

И тоже, в свою очередь, напоминает о льготных кредитах для самозанятых.

- На федеральном уровне «Корпорация МСП» совместно с МСП Банком оказывает кредитную поддержку самозанятым на развитие предпринимательской деятельности до 500 тысяч рублей – без залога, под 7,75% годовых, на срок до 3-х лет. Помимо этого, региональный фонд «Поручитель» готовит к запуску кредитный продукт займ «Самозанятый» на сумму до 300 тысяч рублей сроком до 2-х лет под залог движимого и недвижимого имущества. Процентная ставка равна ключевой ставке Банка России, установленной на дату заключения договора займа (в настоящее время 4,25%), - рассказал «КП» Валерий Миронов.

ПЛАТФОРМЫ В ПОМОЩЬ

По задумке властей, помочь вывести самозанятых из тени должны сервисы (такие как, Яндекс, Profi.ru, YouDo, Avito). Для этого цифровые платформы были интегрированы с электронным сервисом ФНС «Мой налог». То есть те, кто ищет работу через сервисы, могут прямо в приложениях встать на учет в ФНС, отражать свои доходы и платить налог. Например, в «Яндекс.Такси» внедрено автоматическое формирование чеков внутри приложения «Мой налог», что очень удобно. А «YouDo» берет на себя функцию выплат самозанятому, включая налоговое агентирование: платит налог за самозанятого, формирует чеки, отчитывается перед компанией-заказчиком, снимая с нее операционный процесс. К тому же YouDo уже создает отдельное направление – b2b-платформу, на которой различные компании могут заказывать услуги у самозанятых. Спрос с стороны бизнеса на услуги самозанятых активно растет.

- Мы активно работаем с платформами услуг — Яндексом, Ситимобил, Моя няня, Авито. Ведем информационную работу с населением, объясняем выгоду: у самозанятых с помощью сервисов расширяется база клиентов, к тому же они дают различные бонусы. Мы видим, что у людей есть внутренняя готовность работать легально, просто раньше многие боялись сложной отчетности. А теперь самозанятым предлагается простая мобильная регистрация и уплата налога одной кнопкой через личный кабинет. К тому же в любой момент можно отказаться от статуса самозанятого, ничего не теряя и никому не будучи должным, - рассказала «КП» руководитель департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

К концу августа в России, по данным ФНС, самозанятыми зарегистрировались 1 миллион человек. По оценкам властей, потенциально ими могут стать около 3 миллионов человек.

СПРАВКА «КП»

10 плюсов специального налогового режима для самозанятых

1. Самозанятым при регистрации автоматически предоставляется налоговый капитал в размере 10 тысяч рублей, а до конца 2020 года по инициативе Владимира Путина эта сумма увеличена до 22 130 рублей. Средства можно использовать для уплаты будущих налогов. А из-за потерь, связанных с коронавирусом, самозанятым полностью вернут уплаченный налог за 2019 год.

2. В отличие от индивидуальных предпринимателей самозанятые должны платить налог только при получении дохода, а если дохода нет, то и платы нет.

3. Со статусом самозанятого получаешь право оформлять договоры с клиентами-юрлицами. Без этого многие клиенты сотрудничать с частником не готовы. Зарегистрировавшись самозанятым, безналичный расчет с компаниями можно проводить напрямую. То есть работать проще, возможностей для поиска клиентов больше, а налоги - мизерные.

4. Самозанятый может развернуть рекламную кампанию и, без опасения быть обвиненным в незаконной предпринимательской деятельности, распространять информацию о своих услугах.

5. Самозанятый может легализовать свои доходы и получить кредит, оформить ипотеку.

6. Самозанятым риэлторам можно не бояться неоплаченных сделок, закон будет на их стороне.

7. Жизнь без страха проверок и заблокированных карт.

8. Пониженная ставка налога при сдаче в наем жилья или имущества в аренду: 4% или 6% вместо 13% НДФЛ.

9. Водители такси в статусе самозанятого могут напрямую работать с платформами, минуя посредников.

10. Самозанятые имеют право выбрать - платить или нет страховые взносы на пенсионное страхование. Все, кто зарегистрируются как самозанятые, официально могут не делать отчисления в Пенсионный фонд. Естественно, за этот период они не накапливают страховой стаж и баллы, которые потом повлияют на пенсию, потому что их дают только плательщикам взносов. В то же время, пенсионные взносы можно платить добровольно.

Примерно так, как это сейчас делают индивидуальные предприниматели. Тогда у самозанятого будет и стаж, и государственная пенсия.