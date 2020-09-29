Москвич заявил об изнасиловании жены, когда застукал ее в постели с любовником

В настоящее время полиция проводит проверку. Но проверяет уже не любовника Анастасии, а мужа женщины за заведомо ложный донос и клевету. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в одном из домов по улице Коминтерна в Москве, где проживают 35-летний Сергей К.* вместе со своей женой 32-летней Анастасией К.* Несколько дней назад Сергей освободился раньше с работы и решил скорее поехать домой к любимой супруге, чтобы сделать ей сюрприз. Однако сюрприз ждал самого мужчину, ведь когда он открыл дверь своей квартиры, то услышал из спальни громкие вздохи. Не веря своим ушам, Сергей прошел в комнату, где застал свою жену Настю в постели с неизвестным мужчиной.

«В полицию обратился 35-летний Сергей К.* с сообщением о том, что его жену, 32-летнюю Анастасию К.* изнасиловал неизвестный мужчина. Полицейские приступили к расследованию и первым делом опросили потерпевшую женщину, которая внезапно пояснила, что никакого изнасилования не было. Анастасия объяснила оперативникам, что вступила в интимную связь со своим приятелем Андреем В.* по обоюдному согласию и желанию, а ее муж просто разозлился и решил так отомстить», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку. Но проверяет уже не любовника Анастасии, а мужа женщины за заведомо ложный донос и клевету.

*Имена изменены