В Московской области ответили на запрос, является ли решение о режиме самоизоляции конституционным

В Московской области ответили на запрос, является ли решение о введении режима самоизоляции конституционным. Ранее стало известно, что обращение на этот счёт поступило в Конституционный суд России из подмосковного города Протвино. Там городской суд рассматривал административный протокол, заведенный на местного жителя, который во время действия антикоронавирусных ограничений должен был сидеть на двухнедельном карантине, но покинул место проживания. На гражданина завели протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Напомним, постановление о введении ограничений, чтобы не допустить на территории области распространения новой инфекции, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал 12 марта. В дальнейшем, с развитием ситуации вокруг ковида, в документ несколько раз вносились дополнения.

В Управлении пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области подтвердили, что запрос от Конституционного суда РФ получен.

«Запрос Конституционного Суда Российской Федерации рассматривается в установленном законом порядке», - говорится с сообщении пресс-службы.

После рассмотрения запроса в Конституционный суд будет направлен ответ.

«Полагаем, что постановление Губернатора Московской области № 108-ПГ принято Губернатором Московской области в пределах предоставленных полномочий, соответствует актам большей юридической силы, прав и законных интересов граждан и юридических лиц не нарушает, - отметили в пресс-службе. - Ранее постановление Губернатора Московской области № 108-ПГ было предметом проверки на соответствие действующему законодательству. И согласно решениям Московского областного суда признано соответствующим закону».