В Москве ужесточили продажу спиртного в «наливайках» в жилых домах

Торговля горячительным на первых этажах жилых домов достала многих москвичей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Торговля горячительным на первых этажах жилых домов достала многих москвичей. Измученные алкогольными тусовками под окнами своих квартир, горожане завалили столичную мэрию жалобами. Проблему решили сегодня, 29 сентября, на президиуме правительства Москвы.

По новым правилам продавать спиртное разрешается только в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 квадратных метров. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Вдобавок в документе утверждён список помещений, которые нельзя включать в площадь зала обслуживания. Это сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и другие помещения, не рассчитанные непосредственно для приема пищи.

«В первую очередь, новые правила касаются так называемых «наливаек» – торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе ночью», - уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.