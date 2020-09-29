В Москве после капремонта открылся кардиологический корпус больницы имени Давыдовского

В обновлённом здании появилась современная медицинская техника. Фото: mos.ru

Всемирный день сердца отмечается сегодня, 29 сентября. К этой памятной дате в столице открыли после капремонта кардиологический корпус № 4 Городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского.

"Улучшение качества лечения больных инфарктами, инсультами и другими нарушениями деятельности сердца является ключевым приоритетом московского здравоохранения, - сказал сегодня, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра обновлённого здания. - В 29 городских больницах созданы сосудистые центры для экстренной и плановой помощи пациентам при инфарктах, инсультах, остром коронарном синдроме. Центры оснащены новейшим оборудованием, а их врачи добились огромных успехов в снижении смертности от сосудистых катастроф. Одной из сильнейших кардиоклиник Москвы является больница имени Давыдовского. Здесь полностью обновлен кардиологический корпус № 4, врачи которого получили новые возможности для лечения больных, а пациенты – комфорт, который был недостижим в прежних условиях. В корпусе открыт новый оперблок, закуплены дополнительный ангиограф, аппараты КТ и МРТ".

ЧТО СДЕЛАЛИ

С 2017 года в больнице имени Давыдовского проводится комплексный капитальный ремонт. При этом большинство из 15 корпусов являются памятниками архитектуры. Тем не менее, больше половины работы уже сделано.

В корпусе № 4 после капремонта:

- появились 105 коек + 27 коек реанимации;

- обновились 2 существующие ангиографические операционные;

- открылись 2 новые операционные -ангиографическая и кардиохирургическая для операций на открытом сердце с аппаратом искусственного кровообращения;

- дополнительно закуплены ангиограф, КТ и МРТ. Всего для лечения пациентов используется 2 КТ, 2 МРТ, 3 ангиографа, 86 кислородных точек в палатах;

- обновились палатные отделения, палаты интенсивной терапии и реанимации.

В 2021 году планируют завершить ремонт пищеблока (корпус № 7) и терапевтический корпус № 5, а также сложнейшую научную реставрацию памятника архитектуры - корпуса № 1.

ТТХ

Городская клиническая больница имени Давыдовского является современной многопрофильной клинической больницей более чем на 500 коек, включая 39 коек реанимации и 20 коек дневного стационара.

Ежегодно здесь лечатся более 20 тысяч человек, из них 85% – по экстренным показаниям. С начала 2020 года помощь в больнице уже получили более 11 тысяч человек.

В больнице работают:

- Центр и лаборатория атеротромбоза;

- Центр обмороков и вестибулярных нарушений;

- 4 кафедры ведущих российских медицинских вузов – МГМСУ имени Евдокимова, Первого МГМУ имени Сеченова, МГУ имени Ломоносова.

В дни пандемии в корпусах № 1 и № 5 больницы открылся коронавирусный госпиталь. В нем вылечились порядка 700 человек. Сейчас медики вернулись к оказанию плановой помощи.