«Бабенки ласковые, когда мужик за кассой»: корреспондент «КП» устроился кассиром в супермаркет

Корреспондент kp.ru устроился работать кассиром в сетевой супермаркет. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Не женат? Мы тебе быстро невесту с московской пропиской найдем! — сверкая золотыми коронками напевала директор супермаркета Ольга Шотовна.

— У вас москвички работают? — спрашиваю заинтересовано.

— Каждая вторая! Квартира есть, с образованием не сложилось. Так и попадают к нам.

Шотовна — так директор величали сотрудники — встретила меня с метлой в руке. Убирала подсобку. Кафель был начерно затоптан.

Наблюдательный пост директора в подсобке. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Киргизы, таджики — все уехали! Обратно в Москву вернуться не могут из-за пандемии. Уборщицу несколько месяцев найти не можем, — негодовала директор.

Работать я пошел в сетевой супермаркет неподалеку от метро «Красносельская». Перед трудоустройством сканы моих документов отправили в службу безопасности.

— Нам шпионы не нужны! Только честные работники, — говорит директриса.

Думал, раскроют. Вбей мое имя в интернет-поисковик - и выдаст сайт «Комсомолки». Но безопасников больше интересовало наличие криминального прошлого. На следующий день вышел на стажировку.

Внутренние помещения магазина. Слева склад — товара так много и все хранится вперемешку. Справа таблица допустимых убытков и план продаж. Фото: Андрей АБРАМОВ

ОБЛАВА ИЗ УПРАВЫ

Смена 12 часов. Можно 2/2 или 3/1. Ставка 182 рубля в час, выходит около 2000 рублей в день. Переработка более 40 часов в неделю не оплачивается. Не знаю, как супермаркету удается обходить стороной этот вопрос с трудинспекцией, но очевидно, та не сильно интересуется.

Шкурный интерес к работе магазинов у других ревизоров. Утро началось с визита съемочной группы — две тети с камерой. Подумал, это кружок блогеров 45+. Оказалось, из местного управления торговли пришли в масочный рейд. Улики добыли влет: все покупатели с открытыми лицам.

— Капсдец! — охала Шотовна, лично нарезая маски из бумажных носовых платков.

Через час пришла директива от руководства сети: покупателей без респираторов больше не обслуживать.

— То есть раньше можно было?

— А то! Пару раз в месяц присылают новые вводные.

Кроме меня сотрудников-мужчин не было. Но по словам босса, они иногда просятся на работу и возможность им охотно дают.

С приходом на работу сотрудники проходят биометрию: сканируют ладонь. Никакого тайного смысла действо не несет: просто отметка, что человек прибыл на смену. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Для мигранта это шанс работать не на стройке или не надо мотаться по городу курьером. Но денег тут не очень много, поэтому пока тепло, они на других заработках. Скоро похолодает и к нам потянутся. Наши парни тоже приходят, но редко. Мужиков у нас любят: стрессоустойчивы, не боятся поднимать тяжести. Но долго не задерживаются: через полгода, год переходят на более высокие позиции внутри сети, — рассказала директор.

ОБСЧИТАЛ САМ СЕБЯ

С трепетом усаживаюсь на место кассира. Маленький экранчик и необычная клавиатура. Вместо букв обозначения «Томаты», «Кондитерка», «Безнал», «Пакет». Самое простое, это если покупатель платит картой — нажать всего одну кнопку. Если наличкой, то манипуляций больше.

Сложно выучить сигареты. Не курю, поэтому разноцветные коробочки тонких, толстых, ментоловых и фруктовых раковых палочек для меня давались с трудом. Второе анти-ЗОЖ открытие: как много людей… бухают. Ходоки с чекушками и колбасным сыром потянулись с самого утра пятницы. Что творилось вечером: тележками вывозили пиво, вино в коробках, сигареты скупали блоками.

Спустя час за кассой освоил основные маневры. Иногда путался и жал не туда, но Шотовна, кажется, была готова расцеловать меня.

— Недавно женщину уволила. Она три месяца не могла запомнить, как с кассой работать. Продолжай в том же духе и через пару месяцев подам тебя на своего зама, — подбадривала директор.

— Бабенки ласковые сегодня, вы заметили? — сияла менеджер супермаркета Марина Викторовна. — Обычно покупательницы хамят, ругаются, а как парня за кассой видят, тут же по струнке стоят.

Так выглядит клавиатура кассы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В подсобке висел график убытков. Например, магазину с выручкой от миллиона рублей разрешено потерять не более 27 тысяч. Как объяснили коллеги, это не только кражи, но и огрехи кассиров. Поначалу не поверил, что можно неправильно дать сдачу, когда программа выдает все на экране. Очень скоро сам сыграл в минус магазину.

Когда вытягивается очередь и воздух электризуется от напряжения, обязательно кто-нибудь захочет расплатиться наполовину наличкой, наполовину картой. Или потребует возврата. Касса сделана так, что кнопки отмены действия сотрудника нет. Точнее есть, но нужно вызывать администратора, который введет свой код. Пару раз я закрывал глаза на свой косяк и сдавал больше сдачи. Не исключено, что что-то не пробил по невнимательности.

КОГО БОИТСЯ КАССИРША ИРКА

Не радовали мои успехи только кассиршу Ирку. Ирина — женщина-баржа. Во всех смыслах и измерениях. Заметив в голосе покупателя ноту недовольства, она обращалась к главному правилу уличной драки: бей первым.

— Я сейчас директора магазина позову! — угрожала она мужику, который не хотел надевать маску у кассы.

— Мерчендайзеры-уроды так товар расставляют, — предупреждала выпад клиента, которому попался дырявый йогурт.

— Стоять, я звоню в ОМОН! — оглушила студентов, у которых не прошла оплата картой, а они не заметили и двинули на выход.

Досталось и мне от Ирки:

— Че с телефоном сидишь? Не знаешь, что тут камеры висят! Эсбэшники (СБ, служба безопасности, — прим.авт.) в них палят. За телефон — выговор и увольнение!

Работники СБ для любого сотрудника магазина под стать хтоническим демонам. Они могли нагрянуть с проверкой и вмиг лишить премий. Набирают таких из бывших оперов. Якобы те не только имеют опыт, но и связи на старом месте работы. В общем, люди настолько страшные, что кажется, своих детей работницы пугают бабайками-эсбэшниками.

Умное устройство, которое знает все цены в супермаркете и тут же печатает новые ценники. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОЧЕМУ ПРОДАЮТ ТОВАР НЕ ПО ТОЙ ЦЕНЕ

Каждый работник супермаркета делает все. Заполняет полки товаром, расставляет ценники, сидит за кассой и собирает тележки. Менеджер и директор командуют младшим персоналом и делают все то же самое.

Когда поток покупателей схлынул, меня вооружили специальным терминалом. Наводишь на цену и он показывает правильная или нет. Данные загружаются в базу онлайн. Если ценник неверный, прибор тут же печатает новый. По хорошему каждый день нужно пробивать все полки, так как цены переписывают регулярно. Но за рабочий день сотрудницы не успевают везде поспеть, поэтому на кассе и случаются конфликты: «Там была другая цена!».

Ближе к вечеру вернулись очереди. Вернулся на место кассира и просидел неотрывно часа три. Затормозил - и у тебя уже аврал. Крики: «Позовите еще кассира» доносились все чаще. Свободных рук не было: Ирка спешно заполняла пустующие пивные полки, Шотовна принимала товар, менеджер сама стояла за кассой.

— Стажировку прошел! Попрошу, чтобы тебя устроили задним числом, чтобы деньги за этот день начислили, — объявила директор.

На следующий день, когда я сообщил об увольнении, Шотовна схватилась за голову. Выдала полный набор увещеваний: премии, карьерный рост, угрозы, что если уйду, то больше никогда не возьмут в эту сеть. Терять сотрудники-мужчину директор не хотела.

— Я уж думала, что жизнь налаживается, а ты… — многозначительно попрощалась директор.

За одну смену продавец-кассир в Москве получает около 2000 рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кассиры не «умрут». Пока

— Кассы самообслуживания (КСО) — в мировом тренде. Работают круглосуточно, не нужно платить зарплату, занимают меньше места. Но за рубежом магазины не уходят от традиционных касс, — рассказал «КП» эксперт по продуктовому ритейлу, основатель онлайн-супермаркета Bringston Валентин Куликов. — Известны случаи, когда сеть устанавливала КСО, но затем отказывалась от них. Многие предпочитают расплачиваться через кассира, который их обслуживает.

У неподготовленного клиента самообслуживание занимает в два раза больше времени, чем у профи. Существуют ограничения на продажу алкоголя, табачных изделий. Не только возраст, но и сканирование особой маркировки. Нести ответственность за ошибку будет магазин. Покупатели с большой корзиной из-за суеты могут забыть пробить часть продуктов — опять убытки.

Более интересен формат «умных» тележек (пока тестируются в Америке — прим.ред.). Товары в магазине оснащены радиометками. Тележка считывает их и формирует чек. Деньги за покупку списываются при выходе из магазина. Технология не только избавляет клиента от очередей, но и минимизирует потери магазина. В ближайшее десятилетие рынок начнет меняться именно в эту сторону.