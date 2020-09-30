Коронавирус вновь отправляет страны на карантин

Италия, Рим. Очередного больного вывозят в стационар. Европу накрыла новая волна COVID-19. Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Последние дни число зараженных COVID-19 увеличивалось почти на 300 тысяч человек в сутки, при этом количество умерших от недуга превысило 1 млн человек.

В целом ряде стран зафиксированы рекорды по числу зараженных коронавирусом - в Великобритании и Франции новых больных больше, чем весной. Пиковые значения отмечены в Болгарии, Литве, Польше, Словакии и Индонезии.

В Великобритании ограничительные меры были сняты 7 мая, но с 14 сентября правительство вновь стало вводить жесткие требования безопасности, поскольку суточный прирост новых случаев с ковид стал составлять больше 6 тысяч в сутки. Теперь в Британии к борьбе с коронавирусом подключают даже армию. Ожидается, что военные возьмут на себя часть полицейских функций, чтобы полиция сосредоточилась на контроле соблюдения антикоронавирусных мер. Массовые мероприятия отменяются. Больше шести человек рекомендовано не собираться. Свадьбы - максимум 15 гостей. Похороны - не более 30 близких. С этого понедельника жители Англии, у которых установлен диагноз «ковид», обязаны сесть в карантин на 10 дней. Нарушителей ждет штраф, если перевести по курсу валют, до миллиона рублей.

За минувшую неделю в Испании заболели 76 441 человек, что в 13 раз больше весенних пиковых значений.

Во Франции в каждом третьем городе страны власти ввели обязательное ношение масок в многолюдных местах. В Марселе из-за новой вспышки COVID-19 закрыли все рестораны и бары в городе. В Париже теперь обязательно ношение масок не только в людных местах, но и на своих рабочих местах.

В Чехии, которая очень аккуратно прошла весеннюю часть пандемии (властям удалось быстро обуздать распространение инфекции) в сентябре число тяжелобольных по сравнению с концом августа выросло в 5 раз. Правительство Чехии постановило: на открытых стадионах число болельщиков не должно превышать 2 тысячи, а в закрытых помещениях могут находиться не более 1 тысячи человек. Эксперты, правда, утверждают, что этих мер может быть недостаточно, чтобы обуздать эпидемию: как раз из-за благополучной весенней картины в стране небольшая прослойка населения имеет иммунитет.

В Израиле с 18 сентября по 9 октября ввели так называемый герметичный карантин, во время которого будут работать только промышленные предприятия, продуктовые магазины и аптеки. Занятия во всех учебных заведениях страны приостановлены. Населению запрещено выходить из дома далее чем на 500 м.

Даже в Швеции, стране, прошедшей первую вспышку коронавируса без строгих ограничительных мер, подумывают о введении карантина! Главный эпидемиолог страны заявил о росте числа случаев с COVID-19 во всех возрастных группах - возможно, чтобы взять ситуацию под контроль, придется прибегнуть к самоизоляции.

В Бельгии рост заболеваемости в сентябре - 40 процентов!

США по-прежнему остаются лидером по росту числа зараженных ковидом. За нарушение эпидемиологического режима один из жителей Мэриленда получил год тюрьмы: 42-летний мужчина, наплевав на ограничения из-за пандемии, дважды устроил большие вечеринки. Следующую, видимо, закатит по случаю выхода на свободу. Тяжелее всего ситуация в самых населенных штатах, таких, как Калифорния, Техас и Флорида. Всего же в красной зоне по заболеваемости остаются 22 штата. Многие университеты и школы отправлены на дистанционное обучение. Там, где дети учатся очно, местные власти говорят прямо: это лишь потому, что их родителям нужно работать. Ношение масок стало уже привычкой для населения. Даже голливудские звезды позируют для светской хроники с масками на лице в тон вечернему туалету.