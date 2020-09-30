Носить маску - хороший тон. Но не все это еще понимают

Особенно важно соблюдать меры предосторожности в общественных местах. Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»

С наступлением осени число заразившихся новой коронавирусной инфекцией стало стремительно расти. При этом в общественном транспорте, в магазинах и офисных центрах людей в масках видно все меньше. Летнее время дало нам передышку, но, похоже, пора вновь вспомнить о том, что пандемия COVID-19 никуда от нас не делась, а значит, и меры предосторожности соблюдать нужно. Что нас ждет дальше и как защитить себя от вируса прямо сейчас, «КП» рассказал Иван Коновалов, врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Рост числа заразившихся COVID-19 связан с наступлением сезона респираторных инфекций, к числу которых относится и новая коронавирусная инфекция, говорит эксперт. Еще одна причина - люди вернулись из отпусков, из поездок по стране и из-за рубежа. Одновременно с этим сейчас лучше отлажена лабораторная диагностика коронавируса, поэтому число выявляемых случаев будет расти и дальше, в первую очередь среди болеющих в легких формах и бессимптомных.

Все противоэпидемические меры актуальны и действуют и сейчас, в осенний период. Необходимость соблюдать масочный режим в общественных местах, социальную дистанцию, мыть руки, по возможности избегать мест массового скопления людей - все эти правила по-прежнему сохраняются и даже становятся еще более актуальными, поскольку сейчас мы подвержены воздействию и многих других вирусов, в том числе вируса гриппа.

- Масочный режим должен быть частью нашей жизни, нашего этикета и уважительного отношения друг к другу. Если люди видят, что кто-то рядом в общественном месте без маски, начинают думать «А зачем я ношу?!», - объясняет врач. - Новая коронавирусная инфекция для человека крайне неприятная, поскольку очень разнообразно протекает у людей. И если одного она может обойти стороной, второй угодит в реанимацию. Также нет до конца проверенных данных, насколько длительный иммунитет формируется у переболевших, особенно легкой формой инфекции или вообще без симптомов.

Переболевшим COVID-19 тоже расслабляться в плане масочного режима не стоит. Как отмечает эксперт, анализ на антитела к вирусу иногда показывает отрицательный результат уже спустя несколько недель после того, как человек перенес инфекцию в легкой форме и особенно бессимптомной.

- Мы не можем сказать, что иммунитет у таких людей все-таки сформирован. Наличие антител не всегда означает, что человек переболел, выздоровел и теперь имеет пожизненный иммунитет, - говорит врач Иван Коновалов. - Подобные утверждения требуют анализа ситуации в течение нескольких лет.

Как защитить детей

В год в России заболеваемость ОРВИ составляет в среднем около 21 тысячи человек всех возрастов на 100 тысяч населения, и дети болеют ОРВИ чаще всего.

- В первую очередь необходимо, чтобы дети были привиты от гриппа. Вакцинация успешно предотвращает тяжелое течение болезни и последующие осложнения. Особенно это важно для детей первых трех-пяти лет жизни. Важно и то, что при минимальных признаках простуды посещение дошкольного и школьного учреждения ребенка должно быть ограничено, в том числе и для того, чтобы провести тест на коронавирусную инфекцию нового типа, поскольку дети ею болеют обычно в легкой форме. И, конечно, родителям обязательно нужно обучить детей мыть руки, соблюдать этикет с позиции чихания и кашля, пользоваться одноразовыми платочками и вовремя их выбрасывать и соблюдать нормальную дистанцию при общении со сверстниками там, где это возможно и допустимо, - говорит врач Иван Коновалов.