«Слата» представляет новую коллекцию «Витаминных друзей». Фото: ООО «Маяк»

Торговая сеть «Слата» запустила новую коллекцию «Витаминных друзей», а также приложение с множеством интересных игр и ярких героев. Акция стартует 1 октября.

Наверное, многие помнят, какой интерес вызвала в прошлом году первая коллекция игрушек. Особой популярностью тогда пользовались банан, клубника и брокколи. Витаминных друзей собирали и дети, и взрослые. Приобретениями они делились в социальных сетях, организовывали обмен. Всего в рамках прошлогодней акции жители Иркутской области приобрели более 125 000 игрушек.

В новой коллекции «Витаминные друзья - 2» будут представлены черника, груша, ананас, инжир, лимон, яблоко, арбуз, апельсин. Условия акции прежние: за каждую покупку на 300 рублей и при покупке товаров-партнеров выдается наклейка, при наличии 60 наклеек можно получить игрушку всего за 1 рубль.

Напомним, что эта программа лояльности призвана в игровой форме приучить детей к здоровому питанию, которое, в том числе, включает овощи, фрукты и ягоды. В этом году акция дополнена еще и двумя мобильными играми.

С 1 октября в супермаркетах появятся игрушки в виде черники, ананаса, арбуза и других ягод, а также овощей и фруктов. Фото: ООО «Маяк»

- С 15 октября по 25 ноября 2020 года, пройдя по ссылке GAME.SLATA.RU, можно не только играть, но и получать призы. В честь дня рождения «Слаты» каждый день их будет более 1000, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети Яна Абалымова. - При регистрации чека от 500 рублей можно принять участие в розыгрыше главного приза - «Кухня от «Слаты».

Также с 1 октября можно скачать на телефон приложение с 10 играми. Сразу после скачивания на телефон «Витаминных друзей - 2» открывается доступ к одной игре. Далее нужно искать специальные метки в супермаркетах и каталогах «Слата», сканировать их и открывать другие игры и новых персонажей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.slata.ru.