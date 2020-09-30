В центре Москвы отремонтируют пешеходный мост Богдана Хмельницкого

Пешеходный мост Богдана Хмельницкого Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице продолжают обновлять мосты. Сейчас идёт капитальный ремонт Большого Каменного моста, Электрозаводского и Фирсановского мостов, нескольких путепроводов. Теперь в порядок приведут и популярный у горожан и туристов пешеходный мост Богдана Хмельницкого.

«Этот пешеходный мост - один из самых известных в городе, он расположен рядом с Киевским вокзалом и соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные, - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Обновленный мост был открыт в 2001 году. Ежедневно по нему проходит около 200 тысяч человек. Конечно, за прошедшие годы у сооружения появился износ, потребовался капитальный ремонт».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Рабочие уже начали обновлять прогулочную зону переправы. Здесь заменят более 2 тысяч квадратных метров настила из лиственницы и свыше 300 «квадратов» покрытия из хвойных пород, металлических конструкций пешеходной галереи и остекления. Затем поставят новые эскалаторы.

Полностью все планируют завершить в начале 2021 года.

ВАЖНО

На время ремонта закрывать сооружение полностью не будут. Для тех, кто уже в эти выходные придёт погулять по мосту, оставят открытой одну половину пешеходной зоны. На второй будут работать специалисты Комплекса городского хозяйства. Потом горожане и туристы смогут ходить по обновлённой части моста, пока рабочие будут доделывать оставшуюся половину.

ТТХ

Мост Богдана Хмельницкого находится в районе Киевского вокзала.

Он соединяет два столичных района - Дорогомилово (Бережковская набережная) и Хамовники (Ростовская и Саввинская набережная).

Общая длина - 235 метров.

Общий вес конструкций - 1750 тонн.

ФИШКА

Главная несущая часть переправы сделана из арки исторического железнодорожного Краснолужского моста и полностью накрыта синим стеклянным колпаком.

С 1907 года Краснолужский мост соединял Лужнецкую и Бережковскую набережные.

В 2000 году его пролеты перетащили на 2,5 километра выше по течению Москвы-реки и поставили на новые опоры на нынешнем месте.

Со смотровых площадок моста открываются красивые виды на Белый дом, сталинские высотки, площадь с фонтаном перед Киевским вокзалом, колокольню Новодевичьего монастыря.