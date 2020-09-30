Москвича, который заступился за женщину, облили серной кислотой

Молодой человек был доставлен в реанимацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось на улице Лобненская в Москве. Вечером Екатерина П.* возвращалась с работы вместе со своим коллегой Сергеем М.*, когда путь им преградил знакомый Кати - Николай К.* Мужчина был настроен агрессивно и без объяснений потребовал от Екатерины, чтобы та встала на колени и молила его о прощении, иначе он обольет ее серной кислотой.

В руках у Коли была банка с неизвестной жидкостью, которую он аккуратно держал перед собой. Девушка опешила и не знала, что делать и куда спасаться, ведь она не первый день знает Николая, и вот уже на протяжении многих месяцев он регулярно угрожает ей убийством. Коллега Екатерины, который с удивлением наблюдал за происходящим, оказался не из робкого десятка. Улучив удачный момент, Сергей бросился на обидчика и попытался выбить у него из рук банку с опасной жидкостью. Завязалась борьба, часть кислоты расплескалась и попала защитнику на лицо и голову.

«В больницу был доставлен Сергей М.* с диагнозом химический ожог I степени лица и головы. Медикам мужчина объяснил, что заступился за свою коллегу, которую пытались облить серной кислотой. Вещи, изъятые с места преступления, были отправлены на химическую экспертизу, в ходе которой были обнаружены сульфат-ионы, которые могли образоваться в результате воздействия серной кислоты», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

К счастью, повреждения для Сергея оказались не очень сильными, и вскоре его отпустили из больницы домой. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента. Оперативники устанавливают все детали произошедшего.