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Большая кольцевая линия метро в Москве: Между "Лефортово" и Рижской" проложили последний глубокий тоннель подземки

На проходку сложного перегона потратили три года
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства Большой кольцевой линии московского метро.

Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства Большой кольцевой линии московского метро.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Большая кольцевая линия метро с каждым годом все ближе к полному запуску. Сейчас строительство идёт сразу на нескольких участках БКЛ. Один из них - северо-восточный от станции "Нижегородская" до станции "Савёловская" длиной 14 километров. Перегоны на нем прокладывают в три этапа.

"На Большой кольцевой линии завершилась длившаяся три года проходка перегонного тоннеля между станциями "Лефортово" и Рижская", - сказал сегодня, 30 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра северо-восточного участка БКЛ. - Щит прошел более 4 километров на глубине от 25 до 45 метров. Глубина проходки была обусловлена необходимостью создания удобных пересадочных узлов на "Электрозаводской" и "Рижской". Сама станция "Рижская" очень важная. Она находится рядом с МЦД-2 и МЦД-3, Рижским вокзалом. Здесь появится достаточно крупный транспортно-пересадочный узел".

По его словам, этот тоннель стал последним тоннелем глубокого заложения в Московском метро на ближайшие годы.

"В наших планах – еще сотни километров путей метро, десятки новых станций, - отметил мэр. - Но глубокого заложения среди них не будет. Все новые станции мы строим на минимально возможной глубине. Это удобно пассажирам, которые тратят на 3 - 5 минут меньше, чтобы войти и выйти из метро. И, конечно, неглубокое заложение позволяет строить метро гораздо быстрее".

ЧТО СДЕЛАЛИ

Левый перегонный тоннель между "Лефортово" и "Рижской" стал не только последним глубоким в столичной подземке, но ещё и последним пройденным тоннелем на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро.

Проходческий щит "Татьяна" проложил его под действующей станцией метро "Сокольники" красной ветки метро, и одноимённым парком, а также под железнодорожными путями МЖД. Длина маршрута - 4 661 метр.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии от "Нижегородской" до "Савёловской":

- ускорит поездки по городу для жителей и работников офисов в районах Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Косино-Ухтомский и Некрасовка, в которых сейчас проживает более 750 тысяч человек;

- разгрузит центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской и Люблинско-Дмитровской линий метро;

- упростит маршруты москвичей и гостей столицы к Савёловскому и Рижскому вокзалам;

- освободит соседние с метро улицы от машин примерно на 10 - 15%;

- улучшит экологию в районах вдоль этой линии подземки;

- свяжет Некрасовскую линию с остальными ветками метро.

ТТХ

Длина Большой кольцевой линии метро - 70 километров.

На маршруте - 31 станция и 3 электродепо (в том числе существующий участок "Каховская - Каширская").

БКЛ соединит старые и новые радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

Со станций БКЛ откроются:

- 23 пересадки на другие линии метро;

- 4 пересадки на МЦК;

- 6 пересадок на МЦД "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск";

- 11 пересадок на линии железной дороги.

Крупнейшими ТПУ Большой кольцевой линии станут "Деловой центр", "Савёловская", "Нижегородская", "Улица Новаторов" и другие.

Полностью запустить БКЛ планируют в 2023 году.

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