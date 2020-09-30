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Дом. Семья

Как избежать ошибок при выборе фундамента для строительства

Вместе с экспертом отвечаем на главные вопросы о сваях
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Компания «МОССВАИ» берется за самые сложные работы. Фото предоставлено компанией «МОССВАИ».

Компания «МОССВАИ» берется за самые сложные работы. Фото предоставлено компанией «МОССВАИ».

Строительство любого здания начинается с фундамента. От того, насколько качественной будет конструкция, зависит долговечность объекта. В этом вопросе нет места халатности. Поэтому важно выбрать надежных специалистов, которые добротно выполнят свою работу.

Компания «МОССВАИ» трудится на рынке строительства Москвы и Петербурга более двенадцати лет. За это время специалисты предприятия участвовали в работе над девятью тысячами объектов. В их числе коттеджи, прибрежные постройки, причалы, хозяйственные блоки, заборы, ангары и даже опоры ЛЭП. Среди услуг, которые оказывает компания - проектирование свайных фундаментов, их монтаж и ремонт, производство винтовых и железобетонных свай, а также плазменная резка металлоизделий. С «Комсомольской правдой» эксперты поделились своим опытом и рассказали, как избежать ошибок при строительстве фундамента.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

- Самое грамотное решение – начать возведение фундамента с геодезического и геологического исследований участка. Это поможет определить его внутреннюю структуру, что очень важно при проектировании, - рассказывает генеральный директор компании «МОССВАИ» Анна Невидомская. - При установке свайного фундамента можно воспользоваться услугой пробного бурения. Специалист выезжает и выполняет пробное завинчивание, чтобы узнать состояние грунта. Это менее дорогостоящий вариант, чем полноценная геология и геодезия.

Возвести на сваях можно практически все, что угодно. Нужно лишь выбрать правильные сваи - винтовые или железобетонные в зависимости от ваших целей и особенностей местности. Какие требуются именно вам, должны подсказать специалисты.

- Винтовая свая – это металлическая труба, на конце которой специальным аппаратом вырезан определенный конус. Он загибается, проваривается. К нему приваривается лопасть в виде винта. Такая конструкция позволяет легко пробурить землю. Этот вид свай достаточно легкий, поэтому он отлично подходит для небольших каркасных и брусовых домов, - продолжает Анна Невидомская. – На железобетонные сваи, как правило, ставятся дома потяжелее. Там можно сделать ростверк, залить бетон с арматурой. На таком фундаменте выстоит даже кирпичный дом.

Винтовые сваи не требуют предварительных земляных работ. Фото предоставлено компанией «МОССВАИ».

Винтовые сваи не требуют предварительных земляных работ. Фото предоставлено компанией «МОССВАИ».

Одно из преимуществ свайного фундамента – экономия времени и денег при его установке.

- Время сегодня – важнейший ресурс. Поэтому скорость работы имеет большое значение, - объясняет Анна Невидомская. – Винтовые сваи не требуют никаких предварительных земляных работ. Фундамент под дом размером 12х12 мы способны установить за один день. На следующий день бригада может уже начинать строительство. Второе – это экономичность. Сваи позволяют значительно удешевить фундамент.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Причем заказчик может выбрать покрытие свай на свое усмотрение. Самый экономичный вариант – грунт и эмаль. Дороже стоят оцинкованные изделия. Их рекомендуется брать при строительстве пирсов, причалов, зданий на болотистых участках. Такие опоры служат дольше других вариантов из-за хорошей защиты сварных швов. Срок службы возрастает на 40 лет и более.

- Сваи под оцинковку также производятся на нашем заводе. После их везут на завод, где проходит оцинковка. Там изделия погружают в специальную ванну, в которой цинк накаляется до 400 градусов, - рассказывает Анна Невидомская.

Важно, что современные технологии позволяют вести строительство в любых условиях. Поэтому «МОССВАИ» работают даже с самыми капризными почвами.

- Мы сможем установить винтовые сваи в торф, на месте бывших фундаментов и даже в асфальт. Такой опыт у нас уже есть, - продолжает генеральный директор «МОССВАИ». - Для этого, конечно, требуется дополнительная спецтехника. Но, опять же, работает она быстро и чисто.

Установка фундамента — важнейший этап строительства здания. Фото предоставлено компанией «МОССВАИ».

Установка фундамента — важнейший этап строительства здания. Фото предоставлено компанией «МОССВАИ».

НА ЗАМЕТКУ

Узнать подробности о работе компании в Москве, Петербурге и других городах России можно на сайте «МОССВАИ». Специалисты работают без выходных, поэтому смогут оперативно ответить на любой вопрос.

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