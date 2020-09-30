Как избежать ошибок при выборе фундамента для строительства

Компания «МОССВАИ» берется за самые сложные работы. Фото предоставлено компанией «МОССВАИ».

Строительство любого здания начинается с фундамента. От того, насколько качественной будет конструкция, зависит долговечность объекта. В этом вопросе нет места халатности. Поэтому важно выбрать надежных специалистов, которые добротно выполнят свою работу.

Компания «МОССВАИ» трудится на рынке строительства Москвы и Петербурга более двенадцати лет. За это время специалисты предприятия участвовали в работе над девятью тысячами объектов. В их числе коттеджи, прибрежные постройки, причалы, хозяйственные блоки, заборы, ангары и даже опоры ЛЭП. Среди услуг, которые оказывает компания - проектирование свайных фундаментов, их монтаж и ремонт, производство винтовых и железобетонных свай, а также плазменная резка металлоизделий. С «Комсомольской правдой» эксперты поделились своим опытом и рассказали, как избежать ошибок при строительстве фундамента.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

- Самое грамотное решение – начать возведение фундамента с геодезического и геологического исследований участка. Это поможет определить его внутреннюю структуру, что очень важно при проектировании, - рассказывает генеральный директор компании «МОССВАИ» Анна Невидомская. - При установке свайного фундамента можно воспользоваться услугой пробного бурения. Специалист выезжает и выполняет пробное завинчивание, чтобы узнать состояние грунта. Это менее дорогостоящий вариант, чем полноценная геология и геодезия.

Возвести на сваях можно практически все, что угодно. Нужно лишь выбрать правильные сваи - винтовые или железобетонные в зависимости от ваших целей и особенностей местности. Какие требуются именно вам, должны подсказать специалисты.

- Винтовая свая – это металлическая труба, на конце которой специальным аппаратом вырезан определенный конус. Он загибается, проваривается. К нему приваривается лопасть в виде винта. Такая конструкция позволяет легко пробурить землю. Этот вид свай достаточно легкий, поэтому он отлично подходит для небольших каркасных и брусовых домов, - продолжает Анна Невидомская. – На железобетонные сваи, как правило, ставятся дома потяжелее. Там можно сделать ростверк, залить бетон с арматурой. На таком фундаменте выстоит даже кирпичный дом.

Винтовые сваи не требуют предварительных земляных работ. Фото предоставлено компанией «МОССВАИ».

Одно из преимуществ свайного фундамента – экономия времени и денег при его установке.

- Время сегодня – важнейший ресурс. Поэтому скорость работы имеет большое значение, - объясняет Анна Невидомская. – Винтовые сваи не требуют никаких предварительных земляных работ. Фундамент под дом размером 12х12 мы способны установить за один день. На следующий день бригада может уже начинать строительство. Второе – это экономичность. Сваи позволяют значительно удешевить фундамент.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Причем заказчик может выбрать покрытие свай на свое усмотрение. Самый экономичный вариант – грунт и эмаль. Дороже стоят оцинкованные изделия. Их рекомендуется брать при строительстве пирсов, причалов, зданий на болотистых участках. Такие опоры служат дольше других вариантов из-за хорошей защиты сварных швов. Срок службы возрастает на 40 лет и более.

- Сваи под оцинковку также производятся на нашем заводе. После их везут на завод, где проходит оцинковка. Там изделия погружают в специальную ванну, в которой цинк накаляется до 400 градусов, - рассказывает Анна Невидомская.

Важно, что современные технологии позволяют вести строительство в любых условиях. Поэтому «МОССВАИ» работают даже с самыми капризными почвами.

- Мы сможем установить винтовые сваи в торф, на месте бывших фундаментов и даже в асфальт. Такой опыт у нас уже есть, - продолжает генеральный директор «МОССВАИ». - Для этого, конечно, требуется дополнительная спецтехника. Но, опять же, работает она быстро и чисто.

Установка фундамента — важнейший этап строительства здания. Фото предоставлено компанией «МОССВАИ».

НА ЗАМЕТКУ

Узнать подробности о работе компании в Москве, Петербурге и других городах России можно на сайте «МОССВАИ». Специалисты работают без выходных, поэтому смогут оперативно ответить на любой вопрос.

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