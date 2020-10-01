Приложение «Моя Москва» вошло в топ на конкурсе умных устойчивых городов

Всемирная организация умных устойчивых городов (WeGO) провела фирменный конкурс. Его проводят каждые три года. Это третья церемония, в которой оценивают лучшие практики в сфере электронного управления со всего мира. В проекте соревнуются 200 городов. Мобильное приложение «Моя Москва» получила серебро в номинации «Эффективность правительства».

— Мы рады, что международные эксперты высоко оценили нашу работу. Развитие цифровой среды в Москве — процесс непрерывный, это напрямую связано с городским комфортом, качеством жизни и конкурентоспособностью нашего города в сравнении с другими мегаполисами мира», — цитирует портал эра и правительства Москвы заместителя главы города Наталью Сергунину.

Первое место в номинации занял южнокорейский город Коян. Три года назад Москва заслужила спецупоминание в категории «Предоставление государственных услуг в электронной форме».

— Такое международное признание, как премия WeGo, — еще одно доказательство востребованности и высокого уровня оказания онлайн-услуг и сервисов в Москве. Это большой стимул для нас создавать новые и совершенствовать уже существующие услуги и сервисы на основе современных трендов и мнения жителей, развивая цифровую экосистему столицы, — прокомментировал руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На сентябрь 2020 года в Москве доступно более 370 электронных услуг и сервисов. С 2011 года горожане воспользовались ими более 1,7 миллиарда раз. В среднем москвичи обращаются за электронными услугами около 30 тысяч раз в час.

СПРАВКА «КП»

Приложение «Моя Москва запустили в конце 2018-го. Это официальный проект мэрии и правительства. Меньше чем за два года его скачали 1,7 миллиона раз. А количество электронных услуг, которые москвичи получили с его помощью, уже превысило три миллиона.

Программа позволяет воспользоваться электронными услугами столицы. В чате можно круглосуточно адресовать вопросы операторам. Доступна функция записи на прием ко врачу. Здесь же можно отменить или перенести визит. Есть раздел ЖКХ, в котором можно передать показания счетчиков и ознакомиться с квитанциями за «коммуналку». Родители оценят функции контроля за детьми. Можно проверять, когда ребенок пришел в школу, его электронный дневник и чем чадо обедало в столовой. Есть раздел с новостями московского правительства и ключевых департаментов.

Программа доступна бесплатно для устройств на базе iOS и Android в магазинах приложений.