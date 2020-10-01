До конца года в Москве построят 100 километров дорог

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новых скоростных магистралей в столице скоро станет больше. До конца этого года запустят всего не меньше сотни километров новых маршрутов.

- Транспортное строительство несмотря на пандемию идёт такими же темпами, как и раньше, - сообщил сегодня, 1 октября, на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Планы на ближайшие три года утверждены. Надеемся, что ситуация с коронавирусом и дальше на них не повлияет. Несмотря ни на что по итогам года в городе будет сдано порядка 100 километров дорог.

На год раньше намеченного срока планируют завершить реконструкцию развязки на пересечении МКАДа и Волоколамского шоссе. Сегодня она готова на 90 процентов и поедет уже в ближайшие месяцы. Обновлённая развязка ускорит северо-западный отрезок МКАДа, Волоколамское, Пятницкое и Путилковское шоссе, Трикотажный проезд.

В этом же году достроят участок Проспекта Генерала Дорохова от Минской улицы до Третьего транспортного кольца.

Напомним, с начала 2020 года в столице реконструировано и построено около 48 километров дорог. А до конца декабря планируют открыть еще 43 километра.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В этом году началось строительство на таких перспективных участках:

- транспортная развязка на пересечении МКАДа с Осташковским шоссе;

- дороги и проезды в строящихся кварталах в Мневниковской пойме;

- транспортные развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе;

- дороги в южной части ЗИЛа со строительством моста через затон Новинки;

- реконструкция Дмитровского и Старо-Рублевского путепроводов.

До конца 2020 года планируют приступить к работам на транспортной развязке на пересечении МКАДа с Алтуфьевским шоссе.