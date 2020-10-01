Отключение фонтанов в Москве временно отложили

До 10 октября по решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице продлится сезон фонтанов. Обычно их отключали на зиму 1 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 10 октября по решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице продлится сезон фонтанов. Обычно их отключали на зиму 1 октября.

- Из-за тёплой погоды фонтаны в этом году будут работать дольше, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Затем их отключат и сделают все необходимое для консервации на зиму.

По его словам, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными украшениями прячут зимой за специальными конструкциями. К примеру, на фонтанах «Репинский» и «Пушкинский» ставят защитные металлические щиты. Светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом.

Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью разбирают. А сухие фонтаны в парках и на площадях зимуют под защитными экранами.

Накануне нового сезона в 2021 году все водные конструкции подготовят к открытию. Их очистят от зимней грязи, тщательно промоют специальным раствором, проверят лампы подсветки и трубы. Дело не быстрое, например, подготовка больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней.

Напомним, сейчас в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

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